Pochettino conduz PSG ao título e encerra seca de troféus em sua carreira como técnico

Treinador argentino precisou de 12 anos no banco de reservas para conquistar seu primeiro título, e ele veio em copa de jogo único

Demorou, mas chegou. Mauricio Pochettino finalmente pode dizer que conquistou um título de campeão após 12 anos de carreira. Nessa quarta-feira (13), o PSG bateu o Olympique de Marselha por 2 a 1 e faturou a Supercopa da , com direito a gol de Neymar no reencontro com o zagueiro que o ofendeu racialmente.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Mauricio Pochettino ganhou destaque maior enquanto comandava o . Na , ele chamou a atenção pelo futebol bem jogado, com bastante posse de bola e muitos passes entre os atletas.

Mais times

Ele chegou muito perto da glória quando conduziu os Spurs à inédita final da Liga dos Campeões na temporada 2018/19, que teve o como campeão. Pouco tempo depois, na temporada seguinte, ele foi demitido do time londrino.

Muitos questionavam a capacidade de Pochettino por nunca ter conquistado um troféu como técnico. Na noite dessa quarta-feira, ele conquistou, embora seja claro que a importância desse título, que veio em um único jogo seja duvidosa.

Pochettino se aposentou como jogador em 2006, pelo . E foi nesse mesmo clube que, três anos depois, ele começou sua trajetória como técnico profissional.

Ele passou três anos no clube da Catalunha e foi contratado pelo . No time do sul da Inglaterra, ele ficou menos de um ano e meio, pois seu trabalho chamou a atenção do emergente Tottenham, que o contratou antes da temporada 2014/15.

Ele foi o escolhido para suceder Thomas Tuchel no PSG. Seu histórico como ex-jogador do time da capital francesa pesou para que ele conseguisse o trabalho e agora, em um time com maior poder de investimento, ele sonha em acumular troféus na sua recém-inaugurada sala de honra.

Após o final da partida, Pochettino falou ao Canal Plus, e não demonstrou grande empolgação pelo troféu conquistado, mas destacou seu curto tempo de trabalho e falou em tom de esperança sobre o futuro do time parisiense.

"Depois de 10 dias como técnico, três partidas jogadas e essa final contra nosso melhor rival, é muito importante vencer. Mais que pelo troféu, é a honra e o orgulho que são mais importante para o clube e os torcedores. Aos poucos o time está fazendo as coisas que peço. Estou aqui apenas há duas semanas e nos preparamos bem. Isso é só o começo", declarou Pochettino.