Neymar reencontra Olympique e zagueiro acusado de racismo em decisão pelo PSG

Neymar e Álvaro González se reencontram na Supercopa da França após acusação de racismo e muita confusão no último encontro entre as equipes

e Olympique de Marseille decidem a Supercopa da nesta quarta-feira (13), às 17h (de Brasília). Além de ser uma final e um clássico do futebol francês, a partida traz um ingrediente especial que promete apimentar ainda mais o duelo. Esse será o reencontro de Neymar e Álvaro González, zagueiro acusado de racismo pelo brasileiro após o último encontro entre as equipes, que terminou em confusão e muitas expulsões.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

PSG e Olympique de Marseille fazem um dos principais clássicos do futebol francês, o “Le Classique”, como é chamado. Neste caso, é óbvio que a rivalidade é grande e até natural entre dois dos maiores times do país. Contudo, recentemente, essa rivalidade ficou ainda mais quente, principalmente após a derrota do Paris na final da Liga dos Campeões, diante do de Munique.

Mais times

O OM é o único clube da França que já conquistou a (1992/93). Dessa forma, após a derrota do PSG, na temporada passada, as provocações não foram poucas. Até Dimitri Payet, meia do Marseille, entrou na onda e usou suas redes sociais para alfinetar o clube rival.

Com isso, todos já esperavam que o encontro seguinte entre as equipes, que aconteceria no dia 13 de setembro de 2020, pela terceira rodada da , seria quente. Mas não da forma como foi.

Dentro de campo, o que se viu foi uma verdadeira batalha, com o futebol em segundo ou até mesmo terceiro plano. Após os 90 minutos, a vitória do OM por 1 a 0 ficou apagada por cinco expulsões e 14 cartões amarelos distribuídos.

Foto: Getty Images

Mais do que isso, o jogo ficou marcado pela acusação de racismo de Neymar contra o zagueiro espanhol Álvaro González. Após agredir o defensor, o camisa 10 brasileiro saiu de campo revoltado, afirmando que havia sido alvo de ofensas racistas proferidas pelo rival. O defensor, claro, negou as acusações, e a disputa nos bastidores continuou.

VAR pegar a minha “agressão” é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)... isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ? — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

Após investigar o caso, a Liga de Futebol Profissional (LFP) da França decidiu não punir nenhum dos envolvidos no episódio por falta de provas conclusivas.

Você não é homem de assumir teu erro, perder faz parte do esporte. Agora insultar e trazer o racismo pra nossas vidas não, eu não estou de acordo. EU NÃO TE RESPEITO! VOCÊ NÃO TEM CARÁTER! Assume o que tu fala mermão ... seja HOMEM RAPÁ ! RACISTA ✊🏽 — Neymar Jr (@neymarjr) September 14, 2020

Agora, recuperado de lesão no tornozelo, Neymar está relacionado para a decisão da Supercopa da França e pode até mesmo começar a partida entre os titulares, o que ainda não foi confirmado por Mauricio Pochettino.

Independentemente disso, uma coisa é certa: mais um clássico bem apimentado vem por aí. Aqui, na Goal, você pode acompanhar o minuto a minuto da partida em tempo real.