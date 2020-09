Neymar agride jogador do Marseille e é expulso em derrota do PSG na Ligue 1

O brasileiro ainda acusou um adversário de ter proferido ofensas raciais em sua estreia na temporada 2020-21

O “Le Classique”, como é chamado o duelo entre e Olympique de Marseille ganhou um grau de tensão maior depois que os parisienses se transformaram em uma das maiores potências europeias. E o tamanho da rivalidade ficou bastante nítido no duelo deste domingo (13), pela terceira rodada da francesa. A vitória dos marselheses por 1 a 0 ficou marcada por um duelo duro e com cinco cartões vermelhos distribuídos, sendo um deles para Neymar.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O astro brasileiro, principal nome ao conduzir o PSG ao vice-campeonato europeu, fez sua estreia nesta temporada 2020-21, depois de se recuperar da Covid-19, e não conseguiu ser tão decisivo quanto costumou a ser. Neymar até tentou jogadas e finalizações, mas esbarrou na defesa adversária dentro do estádio Parque dos Príncipes. E em meio à temperatura alta do clássico, não conseguiu controlar os nervos.

Ainda no primeiro tempo, Neymar se desentendeu com Dimitri Payet, atacante do Marseille – que após a derrota dos parisienses para o Bayern, na final da Champions League, foi às suas redes sociais provocar o clube da capital ao lembrar que o Marseille continua como único francês a ter levantado a taça europeia. Por causa deste desentendimento, recebeu o cartão amarelo com apenas 11 minutos de jogo.

Neymar e Payet se desentendem no clássico (Foto: Getty Images)

O Marseille fez o gol da vitória aos 31 minutos do primeiro tempo, com Thauvin aproveitando belo lançamento de Payet, em cobrança de falta, para bater no fundo das redes. O PSG aumentou a intensidade na segunda etapa, mas não conseguiu igualar o marcador. Para mostrar o caráter tenso do clássico, nos minutos finais uma confusão generalizada culminou em cinco cartões vermelhos. Um deles foi para Neymar, que deu um tapa na cabeça do zagueiro Álvaro González. Ao deixar o gramado, o camisa 10 indicou que o adversário proferiu insultos raciais.

Mais times

Minutos depois, través das redes sociais, Neymar não baixou o tom: "Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca", escreveu.

Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

(Foto: Getty Images)

Além dos cinco cartões vermelhos (para Neymar, Kurzawa e Paredes, do PSG, e Amavi e Benedetto do Marseille), foram 14 cartões amarelos. Com um jogo a menos em relação aos demais, o PSG termina a terceira rodada sem pontuar e na zona de rebaixamento. O Olympique de Marseille, também com um jogo a menos, tem 100% de aproveitamento e ocupa a quinta posição.