Pancadaria em PSG x Marseille 'começou' na final da Liga dos Campeões

Clássico francês ficou marcado por cinco expulsões e 14 cartões amarelos. Neymar acusou racismo de jogador espanhol

Na tarde desse domingo (13), o recebeu o Olympique de Marseille e perdeu o jogo por 1 a 0, com gol de Thauvin. Entretanto, o que mais marcou a partida não foi a vitória dos visitantes, mas sim uma grande confusão nos últimos minutos de partida, que resultou em cinco jogadores expulsos, incluindo Neymar. Além disso, outros 14 atletas levaram cartão amarelo durante o jogo. Neymar acusou o adversário de racismo e não se conteve nas redes sociais.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A rivalidade, além da já natural entre dois grandes times do país, tem sua principal explicação na derrota do PSG para o de Munique na final da .

Mais times

O Olympique de Marseille é o único clube francês a conquistar a Uefa Champions League. O feito aconteceu na temporada 1992/93, quando o clube francês bateu o na final por 1 a 0 e se sagrou como o único campeão francês do campeonato continental, algo que perdura até os dias de hoje.

Ao final da partida que decretou o sexto título continental ao Bayern de Munique, o meia do Marseille, Dimitri Payet postou uma provocação ao PSG em suas redes sociais.

A partir de então, já se esperava pelo clássico que aconteceria na terceira rodada da . Embora o futebol tenha deixado um pouco a desejar, o jogo foi uma verdadeira batalha entre dois dos mais expressivos times do país. Vale lembrar que PSG e Marseille estão empatados como os segundos maiores vencedores da Ligue 1, cada time conta com nove títulos em sua prateleira.

O técnico do Marseille, André Villas Boas falou sobre a relação entre sua equipe e o clube parisiense. A fala do treinador português ajuda a entender um pouco como a situação é encarada entre as duas equipes atualmente.

"Há dez anos de dominação do PSG, mas também há duas fases no clássico. Antes e depois da chegada do Qatar, que investiu um bilhão e meio [de euros]. Eles queriam vencer a Champions League, mas não conseguiram ainda. Precisamos parabenizar o Olympique Marseille", falou Villas Boas.

Mais artigos abaixo

A verdade é que os dois times já entraram "pilhados" hoje para a partida. Provocações não passaram batidas e vieram à tona no campo. Ao final dos 90 minutos o saldo de cinco jogadores expulsos e 14 cartões amarelos distribuídos.

Neymar acusou o zagueiro Álvaro Gonzáles de racismo e após "agredir" o espanhol, foi expulso. O brasileiro saiu de campo revoltado e às câmeras falou que tinha sido alvo de racismo. Ao final da partida, ele foi às redes sociais e em um tuíte afirmou que o "único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca". Em outra postagem, o camisa 10 fez a denúncia do crime racial.

VAR pegar a minha “agressão” é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)... isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ? — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

O PSG jogou duas partidas do campeonato nacional e perdeu as duas. Até agora está na zona de rebaixamento com zero pontos somados. Já o Marseille venceu as duas que disputou e agora ocupa a quinta posição na tabela.