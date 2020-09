Quem é Álvaro González, o zagueiro acusado de racismo por Neymar?

Zagueiro acusado de racismo por Neymar na partida entre PSG e Olympique de Marseille também já debochou da altura de Lionel Messi em 2016

A partida entre PSG e Olympique de Marseille foi marcada por muita confusão e cinco expulsões. Uma delas foi de Neymar, que recebeu cartão vermelho após acertar um tapa em Álvaro González. O camisa 10 do ficou revoltado durante o jogo e acusou diversas vezes o zagueiro de racismo. Mas essa não foi a primeira vez que o espanhol tenta desestabilizar grandes jogadores com palavras. Em 2016, ele também ficou conhecido por debochar da altura de Lionel Messi em partida contra o .

Álvaro González iniciou sua carreira na temporada 2010/11 pelo Santander, da . Após dois anos no clube, ele ainda passou pelo Real Zaragoza antes de chegar ao , em 2014.

E foi no clube catalão que ele protagonizou um lance de provocação com Lionel Messi. O Espanyol é o grande rival local do Barcelona e, em 2016, os dois clubes se encontraram nas oitavas de final da Copa del Rey.

Durante a partida - que terminou com vitória de 2 a 0 do Barça, com dois gols de Munir El Haddadi -, Álvaro ficou encarregado de marcar Messi em muitos momentos. Então, ficou provocando o seis vezes melhor do mundo para tentar tirar seu foco da partida.

Em um das provocações, o espanhol começa a debochar da altura de Lionel Messi e fazer sinais com a mão para tirar o camisa 10 do sério. Mas o argentino não se intimidou e respondeu falando sobre a qualidade do adversário como jogador.

“Você é muito pequeno. Muito pequeno”, disse o zagueiro.

“E você é muito ruim”, respondeu Messi.

Foto: Getty Images

Após as trocas de farpas, os dois jogadores continuaram a conversar, mas encerram a discussão com algumas risadas. Depois da partida, González falou sobre o episódio.

“Não lembro exatamente como foi, mas as câmeras viram tudo. Eu sou sincero, vou tentar derrubá-lo para que ele não avance e eles (Barcelona) não marquem outro gol. Tento fazer o meu melhor para que ele não me supere. Eu disse que ele era baixo e ele disse que eu era muito ruim. Ambos estávamos certos e não há mais nada a dizer. Ele ri, ele também e são coisas que ficam dentro do campo”, explicou em entrevista coletiva.

Alvaro Gonzalez, o jogador acusado de racismo por Neymar, tem um episódio com o Messi no passado.



Na partida entre Barça x Espanyol, disse:

"Você é muito pequeno. Muito pequeno."



Messi disse:

"Você é ruim."



Alvaro então disse que os dois estavam certospic.twitter.com/72Hzw5VJj6 — Doentes por Futebol (de 🏠) (@DoentesPFutebol) September 13, 2020

Então, Álvaro ainda passou pelo antes de deixar o futebol espanhol para se transferir ao Olympique de Marseille, onde faz sua segunda temporada.

E neste domingo (13), ao ter de marcar Neymar, o zagueiro parece ter utilizado mais uma vez sua boca para atacar. O camisa 10 do PSG ficou revoltado e acusou o zagueiro de racismo diversas vezes. Após a partida, ele também usou sua conta no Twitter para denunciar a agressão.

VAR pegar a minha “agressão” é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)... isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ? — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

O espanhol também se defendeu em suas redes sociais afirmando que não existe lugar para o racismo e que sua carreira está limpa de lances como esse, além de chamar o brasileiro de mau perdedor.

No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increibles 3 puntos hoy. Allez l’OM💙 Gracias familia⚪️Ⓜ️🙌🏼 pic.twitter.com/4DuUT1PT0x — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) September 13, 2020

Os dois jogadores serão julgados pela Liga de Futebol Profissional da França (LFP), assim como os demais atletas expulsos na partida - Kurzawa, Paredes, Benedetto e Amavi. Álvaro pode pegar até dez jogos de suspensão por racismo, enquanto Neymar pode pegar um gancho de até sete jogos por agressão.

Fora de campo, Álvaro também já curtiu publicações de Santiago Abascal, presidente do VOX, partido espanhol populista de extrema-direita que tem como uma de suas frentes fazer com que a imigração seja "controlada" na Espanha.

Os críticos da ideologia partidária utilizada pelo grupo a descrevem como um retrocesso nacionalista à ditadura fascista de Francisco Franco, general que governou a Espanha de 1939 a 1975.