Espanhol acusado de racismo por Neymar revela ameaças: "Poder de mídia dele é enorme"

Álvaro González revela que sofreu diversas ameaças após confusão entre PSG e Olympique; japonês Sakai inocenta brasileiro de acusações

A partida entre e Olympique de Marseille, válida pela terceira rodada da , continua dando o que falar. Após ser absolvido das acusações de racismo feitas por Neymar, em julgamento realizado na última quarta-feira (30), Álvaro González falou sobre as ameaças que sofreu nos dias que seguiram a partida.

No clássico francês, que acabou em pancadaria e muitas expulsões, Neymar acusou o zagueiro do Olympique de Marseille de proferir insultos racistas em sua direção. Após a partida, o brasileiro usou suas redes sociais para reafirmar sua versão dos fatos e mostrar sua indignação com o episódio.

Todos sabem da popularidade de Neymar, um dos jogadores com mais mídia no futebol mundial - apenas com suas contas do Twitter e do Instagram, o camisa 10 do PSG chega a quase 200 milhões de seguidores. Porém, Álvaro revelou que se assustou com a repercussão que o caso atingiu.

“Eu entendi o que significava quando cheguei em . Aterrissamos e comecei a receber mais de dois milhões de mensagens no meu celular, nunca tinha visto uma figura assim. Recebi todo tipo de ameaças e mensagens em outras línguas”, explicou o zagueiro espanhol em entrevista ao Mundo Deportivo.

"Eu não entendi nada. Me mandaram fotos do carro que eu estava usando, disseram que iam à minha casa para me matar. Também havia mensagens para meus pais com a loja deles, dizendo que iriam matá-los também”.

Mas apesar das acusações, o zagueiro, que também é conhecido por ter discutido com Lionel Messi, foi absolvido pela Federação Francesa do Futebol absolveu por falta de provas.

“O poder do Neymar na mídia é muito grande. Acho que nem ele sabe do que é capaz. No dia seguinte meus pais estavam comigo. Nós estávamos com medo", concluiu.

Hiroki Sakai iocenta Neymar

Neymar também foi acusado de proferir ofensas homofóbicas a Álvaro González, em meio à confusão entre os dois, bem como insultos raciais ao japonês Hiroki Sakai, lateral que também defende o OM. A sentença da Federação Francesa do Futebol foi a mesma, e o brasileiro foi absolvido por falta de provas.

Contudo, após o julgamento, Sakai usou suas redes sociais para esclarecer que o craque do PSG não disse nada discriminatório em sua direção, como estava sendo falado.

"As últimas 2 semanas foram difíceis, mas fico feliz em saber que os dois jogadores em questão não foram punidos desta vez. Ninguém disse nada discriminatório para mim. Nós apenas tivemos uma pequena discussão em uma partida que de repente ficou um pouco emocional", escreveu o lateral em publicação no Instagram.