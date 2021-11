Recuperado, Douglas Costa volta a ser relacionado no Grêmio

O meia atacante Douglas Costa será reforço do Grêmio na partida desta terça-feira (23), contra o Flamengo, em jogo atrasado da 2º rodada do Brasileirão 2021. O jogador, que ficou de fora dos últimos quatro compromissos do time, está recuperado de uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda e vem treinando normalmente.

Mesmo recuperado clinicamente, Douglas Costa está muito abaixo fisicamente em relação aos demais jogadores e, portanto, vai ficar no banco de reservas no próximo compromisso da Arena, devendo entrar por alguns minutos durante o jogo. É uma ótima notícia para o Tricolor, que temia inclusive perder o jogador para o restante da temporada 2021.

A ideia é de que Douglas Costa já reúna melhores condições físicas para a partida contra o Bahia, na próxima sexta-feira (26), na Arena Fonte Nova. Este confronto contra o tricolor baiano é direto na briga para evitar o rebaixamento à Série B em 2022.

Confira a lista de relacionados pelo técnico Vagner Mancini para a partida contra o Flamengo, pela 2ª rodada do #Brasileirão2021.



Para o jogo contra o Flamengo o técnico Vagner Mancini deverá repetir a mesma formação que venceu a Chapecoense, no último sábado, com: Gabriel Chapecó; Rafinha, Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos, Lucas Silva, Jhonata Robert e Campaz; Ferreira e Diego Souza.