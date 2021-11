Douglas Costa sofre nova lesão e corre risco de não jogar mais em 2021

Uma nova lesão muscular vai afastar Douglas Costa no Grêmio por tempo indeterminado. O jogador já havia apresentado um desconforto na coxa na última terça-feira. Por essa razão, começou no banco de reservas na partida contra o Fluminense, na vitória gremista por 1 a 0.

No dia do jogo, a justificativa dada pela comissão técnica do Grêmio é que Douglas Costa havia sofrido uma queda de pressão e, por isso, acabou caindo no box do banheiro e sofrendo um corte no supercílio.



Na manhã desta sexta-feira, o vice de futebol gremista confirmou que Douglas Costa sofreu uma nova lesão muscular no adutor da coxa esquerda e está fora da partida contra o América-MG.



Por se tratar de um jogador que historicamente sofre com lesões musculares, o departamento médico tricolor prefere não estipular um prazo para o retorno de Douglas Costa.



Não está descartada a possibilidade de Douglas Costa voltar a jogar somente na próxima temporada.