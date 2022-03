Real Madrid x Real Sociedad: escalação, desfalques e mais do jogo pela La Liga 21/22

No Santiago Bernabéu, o Real Madrid recebe a Real Sociedad neste sábado (5), às 17h (de Brasília), pela 27ª rodada da La Liga.

Os Merengues, com 60 pontos, entra em campo defendendo a liderança do Espanhol. Já a Real Sociedad quer somar pontos para se manter dentro do G-6.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Real Madrid tem uma série de desfalques para o duelo deste sábado. Alaba, Kroos, Lunin, Bale e Valverde estão lesionados, enquanto Medy e Casemiro, suspensos.

Desta forma, o técnico Carlo Ancelotti fará mudanças obrigatórias na equipe titular, porém, com Vinicius Junior, Asensio e Benzema devem aparecer entre os titulares.

A Real Sociedad, por sua vez, também tem uma série de machucados: Zaldua, Monreal, Fernandez, Januzaj, Rafinha, Diego Rico e Barrenetxea.

No entanto, Oyarzabal e David Silva estão confirmados para o jogo no Santiago Bernabéu.

Possível escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Camavinga, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius.

Possível escalação da Real Sociedad: Remiro; Elustondo, Le Normand, Pacheco, Gorosabel; Zubimendi, Merino; Oyarzabal, D Silva, Portu; Isak.

DESFALQUES

REAL MADRID:

Mendy e Casemiro: suspensos.

Alaba, Toni Kroos, Lunin, Bale e Valverde: lesionados.

REAL SOCIEDAD:

Joseba Zaldua, Nacho Monreal, Carlos Fernandez, Adnan Januzaj, Rafinha, Diego Rico e Ander Barrenetxea: machucados.

MELHORES DICAS E APOSTAS

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Real Madrid e Real Sociedad será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, na internet. Na Goal, o torcedor acompanha os lances em tempo real.