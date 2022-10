Real Madrid x Osasuna: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Merengues buscam manter o aproveitamento de 100% na LaLiga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

À véspera do confronto contra o Shakhtar Donetsk, pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League, o Real Madrid recebe o Osasuna neste domingo (2), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Star+, no streaming.

Para o confronto, o técnico Carlo Ancelotti terá o retorno de Karim Benzema, recuperado de lesão, enquanto Lucas Vázquez é tratado como dúvida.

Do outro lado, o Osasuna, que vem de vitória sobre o Real Valladolid por 2 a 0, soma 12 pontos e briga pelo G-4.

Em 88 jogos disputados entre as equipes, o Real Madrid soma 57 vitórias, contra 13 do Osasuna, além de 18 empates. No último encontro, válido pelo Espanhol 21/22, os merengues venceram por 3 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Kroos, Tchouaméni, Ceballos; Valverde, Rodrygo, Vini Jr.

Escalação do provável OSASUNA: Herrera; Vidal, Unai Garcia, David García; Cruz; Moncayola, Rubén Garcia, Gómez; Budimir.

Desfalques

Real Madrid

Modric, machucado, está fora do confronto.

Osasuna

Chimy Ávila, suspenso, é desfalque certo, ao lado de Kike Saverio, com ruptura no tendão de Aquiles.

Quando é?

• Data: domingo, 2 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Santiago Bernabéu – Madrid, ESP