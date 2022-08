La Liga: os artilheiros e garçons do Campeonato Espanhol na temporada 2022/23

Confira os principais matadores e os melhores assistentes da LaLiga

A bola rolou na La Liga 2022/23! Depois de um ano brilhante de Karim Benzema com a camisa do Real Madrid, os torcedores vivem a expectativa por mais uma grande temporada do Espanhol, que ganhou uma grande reforço: Robert Lewandowski. O alemão deixou o Bayern de Munique e assinou com o Barcelona.

Quem será o artilheiro e o líder em assistências no Campeonato Espanhol em 2022/23? A GOAL acompanha todos os números desta temporada. Confira todas as estatísticas abaixo!

La Liga 2022/23 - Quem lidera a artilharia?

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Rafa Mir Sevilla 1 1 =1 Aimar Oroz Osasuna 1 1 =1 Chimy Ávila Osasuna 1 1 =1 Iago Aspas Celta de Vigo 1 1 =1 Gonçalo Paciência Celta de Vigo 1 1 =1 Edu Expósito Espanyol 1 1 =1 Joselu Espanyol 1 1

La Liga 2022/23 - Quem deu mais passes para gol?

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Rubén Peña Osasuna 1 1 =1 Papu Gómez Sevilla 1 1

*Números atualizados dia 13 de agosto de 2022, às 14h24 (de Brasília).

La Liga - Quem foi o artilheiro em 2021/22?

Em 2021/22, Karim Benzema foi o grande nome não só do Real Madrid como também do Campeonato Espanhol. Na última temporada, marcou 27 gols em 32 jogos disputados. O vice-artilheiro, Iago Aspas, somou 18 tentos em 37 jogos .

La Liga - Quem liderou em assistências em 2021/22?

Com apenas uma assistência de diferença, Ousmane Dembélé, do Barcelona, deu 13 passes em 21 jogos, enquanto Benzema ficou logo atrás com 12, em 32 duelos.

