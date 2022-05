Real Madrid x Manchester City: escalação, desfalques e mais do jogo da Champions League 21/22

No Santiago Bernabéu, o Real Madrid recebe o Manchester City na tarde desta quarta-feira (4), às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Champions League.

Os Citizens têm a vantagem do empate, após vencer o duelo de ida por 4 a 3, enquanto os Merengues buscam mais uma "remontada" na competição, precisando de um triunfo por dois gols de diferença para avançar.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Real Madrid não terá uma peça importante para o jogo desta quarta-feira: Alaba está lesionado, assim como Hazard, Bale e Jovic, que seguem no departamento médico.

Apesar disso, o técnico Carlo Ancelotti, que deu descanso para algumas peças no fim de semana, como Benzema e Kroos, conta com as suas estrelas para buscar a "remontada" no Santiago Bernabéu.

Do outro lado, o Manchester City conta com o retorno de João Cancelo, que cumpriu suspensão no primeiro jogo.

Kyle Walker e Nathan Ake, com problemas físicos, são dúvidas.

Pep Guardiola vai mandar a campo o que tiver de melhor e deve seguir apostando no bom momento de Gabriel Jesus.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr.

Possível escalação do Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko; Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Jesus, Foden.

DESFALQUES

REAL MADRID:

(C)Getty images

Alaba: lesionado.

MANCHESTER CITY:

Getty Images

Stones: lesionado.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre TIME A e TIME B será transmitido ao vivo pelo TNT Sports, na TV fechada, e pelo HBO Max, na internet - clique AQUI e veja como acessar o serviço UOL Play -, nesta quarta-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.