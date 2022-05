Real Madrid x Manchester City AO VIVO: a semifinal da Liga dos Campeões da UEFA

Phil Foden faz o seu 36º jogo na UEFA Champions League esta noite, com Cesc Fàbregas (42) e Kylian Mbappé (40) sendo os únicos jogadores de campo a fazer mais na competição com 21 anos ou menos.

36 - Phil Foden makes his 36th UEFA Champions League appearance this evening, with Cesc Fàbregas (42) and Kylian Mbappé (40) now being the only outfield players to make more in the competition while aged 21 or under. Special. pic.twitter.com/PgH3RrbHNF