Real Madrid x Internazionale: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (3), pela fase de grupos da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ainda sem saber o que é vencer na , Internazionale e Real Madrid entram em campo pressionados na tarde desta terça-feira (3), às 17h (de Brasília), em Madrid, pela terceira rodada da fase de grupos da UCL. A partida será transmitida ao vivo pelo canal TNT, além do EI Plus. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x DATA Terça-feira, 3 de novembro de 2020 LOCAL Estádio Alfredo Di Stéfano - Madrid, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo pelo canal TNT, além do EI Plus. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na lanterna do grupo B, com apenas um ponto, o Real Madrid entra em campo pressionado para conquistar a primeira vitória na Champions League 2020/21.

Para o confronto, o técnico Zinedine Zidane terá quatro desfalques certos: Nacho Fernandez, Martin Ødegaard, Dani Carvajal e Militão. Já Álvaro Odriozola é tratado como dúvida.

Já a Inter vem de dois empates e aparece na terceira posição, com dois pontos conquistados.

O técnico Antonio Conte ainda torce pela aptidão de Lukaku, que está se recuperando de uma lesão.

Com Alexis Sanchez também afastado dos gramados, a Inter se vê com poucas chances de ataque. Ivan Perisic pode ter que jogar com Lautaro Martinez na frente mais uma vez.

Provável escalação do Real Madrid: Thibaut Courtois; Lucas Vazquez, Raphael Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy; Federico Valverde, Toni Kroos, Casemiro; Marco Asensio, Karim Benzema, Eden Hazard.

Provável escalação da Inter: Samir Handanovic; Danilo D'Ambrosio, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni; Achraf Hakimi, Marcelo Brozovic, Arturo Vidal, Ashley Young, Nicolo Barella; Lautaro Martinez, Ivan Perisic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Monchengladbach 2 x 2 Real Madrid Champions League 27 de outubro de 2020 Real Madrid 4 x 1 LaLiga 31 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Real Madrid LaLiga 8 de novembro de 2020 17h (de Brasília) x Real Madrid LaLiga 21 de novembro de 2020 12h15 (de Brasília)

INTERNAZIONALE

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Inter Champions League 27 de outubro de 2020 Inter 2 x 2 Campeonato Italiano 31 de outubro de 2020

