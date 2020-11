Real de Zidane já tem nova 'final' de Champions, mas desta vez por incompetência

Time da capital espanhola recebe a Inter de Milão, em duelo bastante esperado, e terá a baixa de Éder Militão, que testou positivo para a Covid-19

A tarde desta terça-feira (3) reserva um dos principais jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões. O recebe a , no estádio Alfredo Di Stéfano, às 17h (de Brasília), pela 3ª rodada da competição continental. Por incrível que pareça, uma equipe acostumada a tantas finais de , como é o Real Madrid, precisará encarar essa partida como uma verdadeira final se não quiser proporcionar um vexame logo no começo da temporada 2020/21.

O Real Madrid tem um começo de Champions League bastante decepcionante. Após uma surpreendente derrota na estreia para o Shakhtar Donetsk, por 3 a 2, o time de Zinedine Zidane sofreu para arrancar um empate nos últimos minutos contra o Borussia Monchengladbach.

O time merengue chega para a terceira rodada de jogos da fase de grupos no infame último lugar do Grupo B, que é liderado pelo Shakhtar, o mais brasileiros dos times europeus. Por isso o treinador francês não escondeu que o duelo contra os comandados de Antonio Conte é uma "final" para ele.

"Para nós é uma final. Um duelo difícil, contra uma equipe boa, muito física e que joga bem o futebol", declarou Zizou em entrevista coletiva antes da partida contra a Inter.

Quando ocorreu o sorteio que colocou Real, Inter, e na mesma chave, previu-se que italianos e espanhóis 'sobrariam' e conseguiriam uma classificação mais fácil. Porém, a realidade se mostrou diferente.

O Real Madrid acumulou dois tenebrosos primeiros tempos contra Shakhtar e Borussia, respectivamente. Apesar do esforço nas segundas etapas, o time merengue ainda não conseguiu vencer, fato que traz grande preocupação. Ainda assim, após o empate contra o Monchengaldbach, Zizou foi claro em dizer que o Real Madrid sobreviveria à fase de grupos.

Para o duelo contra os italianos, Zidane não poderá contar com Éder Militão, que testou positivo para a Covid-19 e está isolado, seguindo os protocolos até a recuperação. Porém, os titulares do duelo provavelmente já seriam Varane e Sergio Ramos para a posição. Por isso, a escalação da equipe não deve sofrer nenhuma grande alteração.

Recentemente se noticiou a fala de Benzema, tentando "boicotar" o jogo com Vinícius Jr. A situação foi confirmada por Zizou, que garantiu que os dois já se acertaram. A dupla já atuou junto na vitória por 4 a 1 sobre o , que ainda contou com um bonito gol do 'sumido' Eden Hazard. Esses sinais trazem esperança para o maior campeão da Champions League, que precisará de um desempenho em alto nível nos próximos compromissos para avançar de fase e chegar ao mata-mata.