Real Madrid x Inter de Milão ao vivo: siga em tempo real o jogo da Liga dos Campeões

Vantagem justa para o . Talvez pela primeira vez na Liga dos Campeões deste ano, o Real vai fazendo uma atuação consistente, merece a vitória parcial e poderia estar vencendo até por mais gols de diferença.

Com Benzema, Asensio e Hazard participativos, os merengues vão criando várias oportunidades (Kroos, Asensio e Valverde também tiveram grandes chances), ao passo que a Inter não ameaçou tanto assim à meta de Courtois, chegando no gol de Lautaro e em outra vez com cabeçada de Barella.

Barella, por sinal, é o principal jogador da Inter até o momento. Com Perisic, Ashley Young e Hakimi sumidos - e o marroquino tendo dado "assistência" para o gol do Benzema, em incrível vacilo -, o meia vai aparecendo muito bem, criando chances de perigo. Lautaro e Brozovic também vão bem. Vidal, mal, recebeu o único amarelo do jogo.