Real Madrid x Villarreal ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da La Liga

Equipes entram em campo neste sábado (8), pela 28ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Real Madrid recebe o Villarreal se enfrentam na tarde deste sábado (8), no Santiago Bernabéu, a partir das 16h (de Brasília), em duelo válido pela 28ª rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Em casa, o Real Madrid chega para o duelo com a confiança em alta após reverter o placar e eliminar o Barcelona na Copa do Rei. Os Merengues, segundo colocados com 59 pontos, no entanto, já pensam no confronto contra o Chelsea pela Champions League na próxima rodada e, por isso, podem rodar o elenco na rodada do espanhol.

Do outro lado, o Villarreal vem de vitória no jogo anterior e está na sexta posição do campeonato, com 44 pontos. O Submarino Amarelo não terá Jackson, suspenso, enquanto Capoue, Moreno e Coquelin seguem no departamento médico.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Rudiger, Alaba e Nacho; Ceballos, Tchouameni e Camavinga; Asensio, Rodrygo e Vini Jr.

Villarreal: Reina; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Terrats, Parejo e Baena; Chukwueze, Morales e Pino.

Desfalques

Real Madrid

Mendy está lesionado.

Villarreal

Etienne Capoue, Gerard Moreno e Francis Coquelin estão machucados, enquanto Nicolas Jackson cumpre suspensão.

Quando é?