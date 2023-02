Real Madrid x Valencia ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da La Liga

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (2), pela 20ª rodada do Espanhol; veja como acompanhar na internet

Querendo se manter na briga pelo título, o Real Madrid recebe o Valencia na tarde desta quinta-feira (2), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Vice-líder do campeonato com 42 pontos, o Real Madrid viu o rival Barcelona abrir distância após tropeçar na rodada passada. Os Merengues seguem sem poder contar com Mendy, Alaba e Lucas Vázquez. No ataque, o artilheiro Benzema está confirmado ao lado de Vini Jr, enquanto Valverde e Rodrygo disputam a outra vaga.

O Valencia, entretanto, não vence há três partidas e despencou para o 14º lugar, com 20 pontos. Apesar do jejum, Edinson Cavani deve seguir entre os titulares. O time visitante continua com Domenech e González no departamento médico.

Prováveis escalações

Escalação do provável do Real Madrid: Courtois; Nacho, Militao, Rudiger, Camavinga; Kroos, Tchouameni, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr.

Escalação do provável do Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Comert, Diakhaby, Gaya; Musah, Guillamon, Moriba; Kluivert, Cavani, Lino.

Desfalques

Real Madrid

Lucas Vázquez, David Alaba e Ferland Mendy estão no departamento médico

Valencia

Jaume Domenech e Nico González estão de fora devido a lesões.

Quando é?