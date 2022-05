Real Madrid ou PSG? Kylian Mbappé está pronto para anunciar seu futuro

O astro francês Kylian Mbappé pode, finalmente, estar pronto para anunciar seu futuro no futebol mundial: ficar no PSG ou ir para a Espanha, jogar pelo Real Madrid, na temporada 2022/23. Porém, não há uma data específica para a revelação, ainda.

Na última terça-feira (17), a GOAL confirmou que o jovem de 23 anos está de acordo com a oferta do Real Madrid, em termos pessoais. Além disso, dias antes, na premiação UNFP, de melhores atletas e treinadores das ligas francesas, o próprio Mbappé afirmou: "minha decisão está sim, quase, tomada". A mãe do jogador, Fayza Lamari, ainda relatou ao site Kora Plus que "as propostas das duas equipes são parecidas, quase iguais", e só resta a resposta do jogador.

O jornal L'Equipe havia confirmado que o jogador já tinha uma data para fazer o anúncio, e seria no domingo (22), um dia após o último confronto da Ligue 1 do PSG, contra o Metz. Porém, a GOAL apurou e entendeu que poderia ter, sim, uma confirmação no final de semana, mas não havia uma data específica para a revelação. A comitiva de Mbappé também negou que o jogador faria a anunciação no programa Telefoot, no domingo pela manhã.

O francês tem 168 gols marcados em 216 partidas pelo PSG, números muito bons para um atleta tão jovem quanto ele. Desde criança, sabe-se que Mbappé tem o sonho de atuar pelo Real Madrid, com a equipe espanhola atrás do atacante enquanto os franceses buscam a renovação. Resta saber, no entanto, o que o francês irá decidir para seu futuro.