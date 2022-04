Di María na Juventus? O que se sabe sobre a negociação?

A apuração da GOAL confirma que a Juventus está trabalhando na possibilidade de contratar Ángel Di María de graça, já que o PSG decidiu não exercer a cláusula de renovação de contrato do jogador argentino.

Di María passou os últimos sete anos no PSG, que contratou o atleta junto ao Manchester United em agosto de 2015. Na atual temporada, o atacante se tornou parte fundamental do elenco treinado por Mauricio Pochettino, mas seu destino na próxima campanha pode ser a Itália.

Juventus de olho em Di María

A GOAL apurou que a Juventus está considerando a transferência de Di María. A idade, demanda salarial e condições físicas estão sendo consideradas pelo time italiano. Os gigantes da Serie A italiana estão analisando os prós e contras da negociação antes de oferecer um contrato formal para o atleta argentino.

PSG está pronto para liberar o argentino

O Paris Saint-Germain tem a opção de automaticamente renovar o contrato de Di María por mais uma temporada, mas a apuração da GOAL revelou que o clube francês não irá fazer uso dessa cláusula contratual.

O argentino gostaria de ficar no PSG porque sua família se adaptou bem a Paris e também não quer voltar à Argentina para que não haja uma redução dos valores de salário.

Entretanto, a pandemia afetou financeiramente o PSG, que prefere não se comprometer com os altos salários de Di María e por isso, deve deixá-lo sair de graça para abater os valores da folha salarial. O contrato do argentino expira em 30 de junho.

Até agora, Di María marcou 91 gols e deu 117 assistências em 291 jogos com a camisa do PSG. Após o empate em 1 a 1 com o Lens, Di María conquistou seu quinto título da Ligue 1 com a camisa do bilionário clube francês.