Mbappé e Real Madrid: acordo está quente

A novela sobre o futuro de Kylian Mbappé, atacante do Paris Saint-Germain, está próxima de acabar, conforme a GOAL pôde apurar. O atacante francês está perto de um acordo para ser jogador do Real Madrid na próxima temporada, resultando em dos maiores salários do elenco espanhol.

Mbappé tem apenas um mês para cumprir seu atual contrato com o PSG, que tenta desesperadamente renovar o contrato do atacante. O jogador, por sua vez, insistiu que deve esperar até o final da temporada para tomar uma decisão final sobre seu futuro, mas o Real Madrid está mais perto do que nunca do atacante.

A GOAL apurou que o Real Madrid está perto de um acerto com Mbappé após quatro meses de negociações, faltando apenas alguns pequenos detalhes para finalizar o acordo com o jogador.

Além disso, o Real Madrid também está esperando que o francês confirme sua saída do PSG, algo que pode acontecer após o último jogo da temporada do time francês, pela Ligue 1, no dia 21 de maio, contra o Metz.

Mesmo que Mbappé anuncie que não renovará com o PSG nos próximos dias, o Real espera só revelar a contratação do jogador após a final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, que acontece no dia 28 de maio.

Dito isso, a chegada de Mbappé ao clube, provavelmente, será anunciada no início de junho. Além disso, a GOAL apurou que sua apresentação oficial no Bernabéu poderá adiada, já que o jogador estará servindo sua seleção nacional até 13 de junho.

No clube francês, o atacante soma 168 gols em 216 jogos, conquistando 11 títulos. Kylian Mbappé sempre sonhou em jogar no Santiago Bernabéu e, agora, está mais perto do time espanhol para a próxima temporada.