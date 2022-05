United, PSG e Bayern sondam Richarlison; Real Madrid desiste

Richarlison pretende deixar o Everton no mercado da bola. Ele recebeu sondagens de gigantes europeus antes da reabertura da janela de transferências na Europa e estuda uma mudança a partir de junho.

A GOAL apurou que quatro gigantes fizeram contato com o estafe do jogador a fim de saber a sua situação no Goodison Park: Bayern de Munique, Manchester United, Paris Saint-Germain e Real Madrid demonstraram interesse.

Alemães, ingleses e franceses procuraram os agentes do jogador recentemente a fim de estudar as condições para tirá-lo do Everton. Ainda não foi definido um valor para a liberação do atleta e tampouco foi feita uma proposta. O interesse mais recente é do Bayern. O Manchester United já havia demonstrado desejo em contratá-lo, assim como o PSG.

Os espanhóis demonstraram interesse por meio do técnico Carlo Ancelotti. A procura aconteceu após a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, disputados entre julho e agosto do ano passado. No entanto, descartaram a sua contratação para buscar um acordo com o francês Kylian Mbappé. O jovem deve deixar o PSG para se transferir para o Santiago Bernabéu nesta janela de transferências.

Os demais clubes ainda não falaram sobre valores de transferências para a contratação do atleta. No entanto, seguem monitorando a sua situação no Everton e estão dispostos a investir para buscá-lo.

Richarlison tem contrato com o Everton até 30 de junho de 2024 e precisaria negociar a saída do clube para se acertar com outro. O estafe do atleta se encarregará das tratativas no mercado da bola.