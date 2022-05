Lionel Messi vai trocar o PSG pelo futebol dos EUA?

Especulado para um retorno ao Barcelona no futuro, o nome de Lionel Messi também está cotado para atuar no Inter Miami, na MLS, a partir de 2023.

Lionel Messi assinou um contrato de dois anos com o PSG no verão europeu passado, quando chegou de graça após não renovar com o Barcelona. Dito isso, o jogador de 34 anos tem a opção de atuar mais um ano no Parque dos Príncipes.

No entanto, segundo a DirecTV Sports, o argentino pode assumir um novo desafio nos Estados Unidos quando seu contrato acabar.

A emissora latino-americana afirmou que Messi assinará com o Inter Miami quando ficar livre no mercado em 30 de junho de 2023. Além disso, o canal informou que o argentino está se preparando para comprar uma participação de 35% na franquia do clube, o que o levaria a se unir ao atual co-proprietário do clube e ex-estrela do PSG, David Beckham.

No entanto, a informação foi rapidamente negada pelo staff do jogador através do jornal francês Le Parisien.

“É completamente falso. Léo ainda não decidiu seu futuro", diz o comunicado da comitiva do astro do PSG.

O Le Parisien, por sua vez, também informou que Messi não começará a pensar em seu futuro até depois da Copa do Mundo 2022, que será disputada no Qatar.

Uma mudança para o Inter Miami pode não estar no radar de Messi no momento, mas ainda pode surgir como um possível caminho para o argentino quando seu contrato no PSG chegar ao fim. A equipe da MLS já declarou publicamente que fará tudo ao seu alcance para garantir os serviços de Messi, enquanto busca continuar construindo sua marca.

Jorge Mas, dono da Inter Miami, ao lado de Beckham, disse ao Miami Herald sobre sua admiração pelo atacante argentino, em fevereiro: "Léo Messi ainda é um dos melhores jogadores do mundo, suas habilidades não diminuíram. Se ele sair do PSG, no momento em que sair, adoraríamos ver Lionel Messi ser um jogador do Inter Miami e fazer parte de nossa comunidade."

"Pode acontecer? Olha, vamos empurrar. Sou otimista de coração. Posso ver isso acontecendo? É uma possibilidade."

Messi foi questionado sobre a possibilidade de uma possível passagem pela MLS quando ainda estava no Barcelona, ​​e admitiu que os Estados Unidos têm uma certa atração para ele.

Ele disse, ao La Sexta, em 2020: "Sempre disse que tenho a impressão de que gostaria de aproveitar a experiência de morar nos Estados Unidos, de jogar nessa liga e viver essa vida, mas se isso vai acontecer ou não, não não sei."