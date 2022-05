Jornal francês detalha "revolta" de Di Maria com o PSG

A despedida de Ángel Di María do Paris Saint-Germain pode não ser tão amigável quanto se espera. Isso porque, segundo imprensa francesa, o jogador não está nada feliz com o clube no qual passou os últimos oito anos, além de estar com um sentimento de "traição" nesta reta final de seu contrato.

Há algum tempo já é esperado que Di Maria, que tem contrato apenas até o meio deste ano, deixe o PSG. No entanto, a forma como o clube lidou com o final e encerramento definitivo do vínculo está incomodando o argentino, segundo o diário Le Parisien, da França.

De acordo com a publicação, o argentino não entendeu o motivo pelo qual não foi procurado pelo PSG para renovar seu contrato por mais uma temporada. Em seu entendimento, ele teve uma temporada regular, em forma e sem problemas físicos, tendo participado de 40 jogos na atual campanha, com sete gols e oito assistências.

Além disso, segundo o diário, o jogador ficou incomodado com o tratamento frio da diretoria que, após oito anos de parceria, sequer ofereceu a Di María um jogo de despedida. O argentino gostaria de um reconhecimento por parte do clube depois de tantos anos e tantos feitos neste tempo em que se dedicou à equipe francesa.

Di María é o jogador com mais assistências na história do PSG, com 118 passes para gols de seus colegas, além de mais 92 gols marcados em 294 jogos disputados vestindo as cores da equipe, pela qual foi campeão 18 vezes, sendo cinco destas na Ligue 1.

Agora, aos 34 anos, Di María está em busca de um novo clube. O favorito a contar com os serviços do argentino a partir da próxima temporada é a Juventus, que, segundo a Gazzetta dello Sport, o coloca como prioridade ao lado de Paul Pogba e Ivan Perisic.