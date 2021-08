Real Madrid ofendido e "sumiço" do PSG: os bastidores da transação fracassada por Mbappé

O PSG pediu pelo menos 200 milhões de euros para liberar o atacante, o Real Madrid não aceitou e desistiu do acordo

O Real Madrid optou por encerrar as negociações para contratar Kylian Mbappé, pelo menos nesta janela. O principal entreve no acordo foi a pedida do Paris Saint-Germain. De acordo com informações da RMC Sport, confirmadas pela Goal, o PSG pediu pelo menos 200 milhões de euros para liberar o atacante, o Real Madrid não aceitou e desistiu do acordo.

Além de não estar interessado em desembolsar essa quantia, o Real já estava cansado de esperar por uma resposta do clube francês, principalmente com o fim da janela de transferências se aproximando.

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, comunicou ao PSG um prazo limite de tempo. Era a maneira, explicam as fontes da operação, de dar solução rápida ao négocio, tendo o silêncio como resposta em quase todo o processo. Nenhuma das duas ofertas apresentadas por Mbappé foi respondida pelo PSG.

O Real Madrid se recusou a pagar os 200 milhões de euros pedidos pelo PSG por Mbappé! 💰



No momento, negociações encerradas. ⚽



A atitude do clube espanhol foi sensata? 🤔 pic.twitter.com/CS0MGCMDwK — Goal Brasil (@GoalBR) August 30, 2021

A primeira proposta era de 160 milhões de euros, que foi praticamente rejeitada nos próprios veiculos de imprensa por Leonardo, diretor de futebol do clube. A segunda oferta era de 170 milhões fixos, incluindo 10 milhões em variáveis, ​​mas nem isso foi respondido.

Os dirigentes do Real Madrid ficaram aborrecidos alegando que o PSG transmitiu falsas esperanças em duas ocasiões: inicialmente, com a notícia da RMC Sports de que estavam abrindo mão do jogador, já que o diretor esrpotivo reconheceu publicamente que o atacante poderia sair; em seguida, com algumas respostas positivas ao clube espanhol na manhã desta segunda-feira (30).

Florentino Pérez passou a mensagem de que poderia haver negócio para que o PSG recuperasse o valor investido em 2017, 180 milhões de euros na época. O próprio Mbappé reconheceu para pessoas próximas a ele, que estaria partindo para à Espanha, mas isso não deve acontecer nesta janela.

Com todos esses ingredientes, a lógica é pensar que não há mais opções. No entanto, um milagre não está totalmente descartado: “Este clube (Paris Saint-Germain) é muito raro e você sabe das coisas que acontecem no dia 31 de agosto”, afirmou uma fonte próxima da operação.

Embora resignado para esta temporada e muito confiante para a próxima, poucos se atrevem a garantir que hoje não haverá uma reaproximação da França à Espanha e mesmo da Espanha à França. O Real Madrid mantém a sua oferta caso o PSG recupere o seu juízo, já que pode perder o jogador de graça daqui alguns meses.