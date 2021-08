Real Madrid faz proposta ao PSG para contratar Kylian Mbappé

O clube espanhol pretende se acertar com o atacante ainda nesta janela de transferências, que se encerra no próximo dia 31

O Real Madrid fez uma oferta ao PSG, na tentativa de contratar Kylian Mbappé ainda nesta janela de transferências, segundo fontes ligadas ao negócio disseram à Goal. A negociação é vista como complexa e, por isso, poucos detalhes foram mencionados.

Mbappé é um alvo claro do Real Madrid, que trabalha discretamente para tentar contratar o jogador do PSG. O clube enxerga esta como uma das mais importantes e delicadas negociações de sua história recente. Mesmo em meio a crise econômica provocada pela pandemia, os franceses não têm necessidades econômicas de se desfazerem de uma de suas principais peças, o que fará com que o Real tenha que colocar todas as suas forças de mercado nestas negociação.

Florentino Pérez está conversando diretamente com um representante no Qatar, e tudo está acontecendo de forma muito discreta. O Real Madrid considera o PSG um clube amigável e tem tentado evitar qualquer gesto que possa perturbar os franceses, especialmente para evitar um desconforto por parte do clube.

Pelo lado de Mbappé, tudo parece correr bem para o lado do Real madrid. O jogador de 22 anos já recusou ao menos seis propostas para renovar com o PSG, inclusive neste mês de agosto. Com apenas mais um ano de contrato vigente, o atacante não se sente mais tão atraído pelo projeto parisiense quanto pela possibilidade de liderar o Real Madrid, mesmo que ir para o Santiago Bernabéu possa não ser a melhor escolha financeira para ele.

A janela de transferência se fecha no dia 31 de agosto e deve ter um final intenso. O Real Madrid, mais pessimista do que otimista nas semanas anteriores, vê que há uma chance de estar mais próximo do que nunca de seu almejado reforço. E, mesmo que a contratação não aconteça agora, a confiança é grande para que tudo se concretize na temporada seguinte.