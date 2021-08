Real Madrid: nova proposta por Mbappé

O clube merengues fez uma nova proposta após o PSG recusar € 160 milhões para vender seu atacante

E o Real Madrid continua firme na tentativa de contratar Kylian Mbappé. Depois de ter sua primeira oferta recusada, o clube merengue aumentou o valor oferecido ao PSG para contratar o atacante francês ainda nesta janela de transferências, que se fecha em 31 de agosto.

Mbappé é claramente o principal objetivo do Real Madrid nesta janela de transferências. Mesmo que o contrato do francês com o PSG só dure mais esta temporada, os merengues estão dispostos a pagar para tê-lo ao invés de conseguir a transferência de graça em julho de 2022.

No início da semana, o Real chegou a oferecer € 160 milhões por Mbappé, conforme adiantou a Goal. Leonardo, diretor esportivo do PSG, porém, taxou a proposta como insuficiente - a intenção do clube é liberar o jogador por cerca de € 215-220 milhões - e disse que os merengues estavam faltando com respeito em sua conduta na negociação pelo atacante de 22 anos. Para o brasileiro, se Mbappé for sair, será nos termos do clube, e o presidente Al Khelaifi também prometeu não facilitar a saída de seu camisa 7.

"Sempre fomos muito claros sobre a nossa posição, não vamos mudar", disse o presidente após o sorteio para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Mesmo com uma recusa anterior, quase que ao mesmo tempo da declaração de Al Khelaifi, o Real Madrid apresentou uma nova proposta pela contratação de Mbappé: € 170 milhões e mais € 10 milhões em bônus.

Apesar de Emilio Butragueño, diretor de relações institucionais do Real Madrid pregar calma neste momento, o clube espera ter uma resposta do PSG em breve, já que não é do interesse de nenhuma das duas partes que a novela, que já tem vários capítulos, se estenda pelo fim de semana, quando as duas equipes jogam por suas ligas nacionais.

E nos bastidores do Real, o cilma passado para Carlo Ancelotti foi de total confiança sobre o chegada de Mbappé, enquanto no PSG, Mauricio Pochettino e sua comissão técnica acreditam na saída do camisa 7, apesar do "cabo de guerra" entre os dois clubes.

Do Santiago Bernabéu dizem que esta será a última ofensiva por Mbappé e que, caso a proposta seja recusada, a negociação vai voltar apenas em janeiro, quando o atacante vai estar livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe. No entanto, como a Goal trouxe, esta também era a promessa quando foram oferecidos os € 160 milhões.

Leonardo, diretor esportivo do PSG, sobre Mbappé

“Que Kylian Mbappé quer ir embora, parece-me claro. Se o Real Madrid fez uma oferta, parece-me claro ... Dou uma posição, que, eu penso, está clara para todos. Não podemos, na última semana da janela de transferência, mudar nossos planos. Se ele quiser sair, não vamos retê-lo, mas será nos nossos termos ", disse Leonardo, diretor esportivo do PSG, a diversos meios de comunicação na quarta-feira em uma teleconferência sobre o futuro por Kylian Mbappé.

O Le Parisien defende que o PSG ainda deve 35 milhões de euros (R$ 215,41 milhões) ao AS Mônaco, valor relacionado a transação anterior entre o clube da capital francesa e o clube do Principado. E essa quantia terá que ser paga no momento da prorrogação do contrato do atleta ou de sua venda.

Como quando deixou Mônaco, Kylian Mbappé poderia experimentar um fim agitado da janela de transferência com uma possível partida para o Real Madrid.