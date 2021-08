Leonardo admite que PSG pode vender Mbappé: "Se quiser ir, será em nossas condições"

O diretor de futebol concedeu entrevista nesta quarta-feira (25); confira mais detalhes

O Paris St. Germain pode realmente vender Kylian Mbappé ao Real Madrid. Em entrevista a Marca, L'Équipe, Le Parisien, AFP e RMC, Leonardo, diretor de futebol do clube francês, afirmou que caso o jogador deixe a França, será nos termos do PSG, e ainda reclamou da postura madridista na negociação.

Leonardo avisou que o clube da capital francesa teve sempre como mesmo princípio renovar com o atleta: “A posição do PSG sempre foi reter o Kylian, renovar com ele. Sempre, há dois anos, o objetivo foi e continua o mesmo. E segue assim".

Porém, o diretor diz que a estratégia do Real Madrid para adquirir Mbappé não tem sido correta, indo fora do que seria o ideal para o PSG: "Fizemos-lhe uma oferta muito importante há dois meses ao nível dos melhores jogadores, outra ainda supera a dos melhores jogadores, mas para mim parece uma estratégia do Real Madrid, ter o nome de um dos nossos jogadores. Por dois anos, Madrid teve um comportamento que não é correto, ilegal, contatando seu ambiente, inaceitável, nada correto conosco".

O que disse Leonardo sobre a oferta feita pelo Real Madrid?

“Consideramos que a oferta não é suficiente. Não vou confirmar os números mas é mais de 160 milhões (R$ 989,12 milhões). É menos do que pagamos por ele [foram 180 milhões de euros/R$ 1.112 bilhões na cotação atual, mais bônus], mas vai além disso. É o modo que se tem feito, desrespeitoso, fizemos de tudo para que o Mbappé esteja conosco e em uma semana não vamos mudar o plano, o Kylian é o centro do projeto, mas ele não está acima disso."

"Mas se quiser ficar ou partir, será sempre nos nossos termos. Se ele quer sair, sai, mas com as nossas condições como qualquer outro jogador. Não podemos mudar o plano dentro de uma semana do fechamento do mercado", relatou o diretor, comentando sobre atender a vontade de Mbappé, mas seguindo as normas do clube em que atua.

Como afirmou, Leonardo diz que o atacante é peça fundamental para o projeto do elenco, mesmo com a chegada de diversos novos jogadores de alto nível.

O valor oferecido, segundo o diretor de futebol do PSG, é menor do que o esperado, já que parte desse dinheiro será encaminhado ao Mônaco, ex-clube de Mbappé (cerca de 35 milhões de euros/R$ 216,3 milhões)

Mbappé quer sair do PSG rumo a Madrid?

Leonardo comenta também sobre o desejo de Mbappé, se é realmente de sua vontade sair do clube francês: "Não parece? Por que Madrid está fazendo uma oferta então. Ele nos disse que quer sair? Você me conhece bem, porque as coisas internas são internas. Não sei, não é importante, não queremos que ele vá embora e tem muitas coisas que ficarão internas".

O diretor relata também sobre a promessa que o jogador fez ao clube de não sair de graça, mas que não pode afirmar que realmente ocorra: "Nosso objetivo é que ele fique e se renove. O Real Madrid fez uma oferta. E Mbappé sempre prometeu que nunca deixaria o clube livre. Veremos em um ano."