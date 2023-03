Real Madrid x Espanyol ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da La Liga

Equipes entram em campo neste sábado (11), pela 25ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Real Madrid recebe o Espanyol na manhã deste sábado (11), no Santiago Bernabéu, às 10h (de Brasília), em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Vice-líder do campeonato com 53 pontos, o Real Madrid vem de empate na rodada passada. Os Merengues, que já tinham Alaba e Mandy no departamento médico, viram Benzema se lesionar. Desta forma, Rodrygo deve iniciar entre os titulares.

Já o Espanyol perdeu o jogo anterior e caiu para a 13ª posição, com 27 pontos. Denis Suarez, Martin Braithwaite e Javi Puado estão confirmados, enquanto Gomez, Pedrosa e Bare são ausências por lesões.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Camavinga; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Rodrygo, Vinicius.

Espanyol: Pacheco; Gil, Montes, S Gomez, Pierre-Gabriel; Darder, Vinicius; Puado, Suarez, Braithwaite; Joselu.

Desfalques

Real Madrid

Alaba, Mendy e Benzema estão no departamento médico.

Espanyol

Dani Gomez, Adria Pedrosa e Keidi Bare estão lesionados.

Quando é?