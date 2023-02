Real Madrid x Al-Hilal ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Mundial de Clubes

Equipes decidem o título neste sábado (11), no Marrocos; veja como acompanhar na TV e na internet

O novo campeão de clubes será conhecido! Real Madrid e Al-Hilal se enfrentam na tarde deste sábado (11), às 16h (de Brasília), pela final do Mundial de Clubes da Fifa. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e online da Cazé TV, no YouTube, da GloboPlay, do Fifa+ e do canal casimito, na Twitch. Na GOAL,você também pode acompanhar ao vivo clicando AQUI.

Na TV Globo, o jogo terá narração de Luis Roberto e comentários de Junior e Roger Flores, enquanto no SporTV, Gustavo Villani será o narrador com comentários de Ledio Carmona e Ricardinho.

Getty Images

Depois de vencer o Al-Ahly por 4 a 1 na semifinal, o Real Madrid terá pela frente o Al-Hilal, que surpreendeu e eliminou o Flamengo por 3 a 2. Para o confronto, o técnico Carlo Ancelotti segue sem contar com Ferland Mendy, Eden Hazard, Lucas Vázquez e Courtois, lesionados, enquanto Karim Benzema e Eder Militão desembarcaram em Rabat após desfalcarem a equipe na semi.

"Não estão plenamente recuperados, mas Karim (Benzema) está bastante bem, Militão com mais dúvidas. Vão treinar na sexta-feira na véspera da partida e tomaremos as decisões. Também voltarão (Dani) Carvajal que estava com febre e (Marco) Asensio que tinha uma sobrecarga desde o jogo da Mallorca e voltará pronto", apontou Ancelotti.

Os merengues buscam o seu oitavo título do Mundial de Clubes com Vini Jr e Rodrygo em campo. Mais cedo, Flamengo x Al-Ahly decidem às 12h30 (de Brasília) o terceiro lugar do torneio.

Veja a tabela completa de jogos do Mundial aqui.

Prováveis escalações

Escalação provável do Al-Hilal: Al-Mayouf; Abdulhamid, Jang, Al-Bulaihi e N. Al-Dawsari; Kanno e Cuellar; Marega, Vietto e Al-Dawsari; Ighalo.

Escalação provável do Real Madrid: Lunin; Carvajal, Nacho, Rudiger e Alaba; Kroos, Tchouameni e Modric; Valverde, Rodrygo e Vini Júnior.

Desfalques

Al-Hilal

Não há desfalques confirmados.

Real Madrid

Ferland Mendy (coxa), Eden Hazard (joelho) e Lucas Vazquez (tornozelo), Thibaut Courtois (incômodo muscular), são ausências nos Merengues.

Quando é?