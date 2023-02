Rodrygo: “todos do Real Madrid esperavam que o Al Hilal passasse do Flamengo”

O atacante do Real Madrid afirmou que a expectativa merengue já era de enfrentar o clube saudita, e não o Rubro-Negro, na grande decisão

Autor de um lindo gol na vitória por 4 a 1 do Real Madrid sobre o Al Ahly, do Egito, resultado que levou os espanhóis para a final do Mundial de Clubes da Fifa, Rodrygo também comentou a eliminação do Flamengo para o Al Hilal e viu com normalidade a saída do Rubro-Negro. Inclusive, o atacante brasileiro revelou que a expectativa coletiva dentro do Real Madrid de que o time saudita fosse mesmo o adversário na decisão.

“Sendo sincero, a gente sabia que era difícil para o Flamengo passar. Estava todo mundo apostando mesmo no Al Hilal, a gente esperava que a final fosse contra eles mesmo e foi o que aconteceu. A agora a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, e vamos tentar ganhar”, disse ao microfone da Cazé TV após o triunfo madridista.

Rodrygo também falou sobre as provocações feitas por dirigentes rubro-negros, jogadores e torcida após a conquista da Libertadores da América. Depois do título, passou a ser lugar comum ver em jogos do clube os cânticos de “Real Madrid, pode esperar. A sua hora vai chegar”.

“É normal, é do futebol, depois que você ganha um título tem um momento de euforia, você acaba provocando. Mas eu não vejo como uma provocação, vejo como uma coisa legal do futebol. Claro, motiva um pouco mais o outro time”, completou.