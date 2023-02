Flamengo x Al-Ahly ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Mundial de Clubes

Rubro-Negro disputa o terceiro lugar do Mundial de Clubes neste sábado (11), no Marrocos; veja como acompanhar na TV e na internet

O Flamengo encara o Al-Ahly neste sábado (11), às 12h30 (de Brasília), no Marrocos, pela disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes, assim como a decisão entre Real Madrid x Al-Hilal que será decidida neste sábado, às 16h (de Brasília), em Rabat. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e online da Cazé TV, no YouTube, da GloboPlay, do Fifa+ e do canal casimito, na Twitch. Na GOAL, você também pode acompanhar ao vivo clicando AQUI.

Na TV Globo, o jogo terá narração de Everaldo Marques e comentários de Caio Ribeiro e Pedrinho, enquanto no SporTV, Jader Rocha será o narrador com comentários de Alline Calandrini e Richarlyson.

Derrotado pelo Al-Hilal na semifinal por 3 a 2, o Flamengo disputa o terceiro lugar do torneio com o Al-Ahly, que perdeu para o Real Madrid por 4 a 1, em Tânger. Inicialmente marcado para acontecer em Rabat, a FIFA causou uma grande confusão na logística dos torcedores presentes ao anunciar a mudança da disputa do terceiro lugar para Tânger.

"A mudança de cidade é muito ruim, porque obriga a ajustamentos, obriga os torcedores que vieram a mudar de cidade, o clube tem que alterar muita coisa. Mas é o que é. A organização tem coisas muito boas, mas outras que precisam melhorar.", apontou Vítor Pereira.

Sem Léo Pereira, que se recupera de uma lesão na coxa direita, o técnico Vítor Pereira escolheu Fabrício Bruno para formar dupla com David Luiz na zaga, enquanto Ayrton Lucas seguirá no lugar de Filipe Luís, que trata fascite plantar no pé direito.

Getty Images

"Estamos trabalhando há um mês e com muitos jogos no meio. É uma temporada atípica. Estamos fazendo isso passo a passo. Nesse processo, temos títulos para disputar. Não é fácil, mas estamos no caminho certo e sabemos qual é esse caminho. Vamos dar tempo ao tempo para melhorar", completou o treinador.

Do outro lado, o time Al-Ahly vai disputar a sua quarta partida neste Mundial. Na primeira rodada, venceu o Auckland City, da Nova Zelândia, por 3 a 0. Na sequência passou pelo Seattle Sounders, dos Estados Unidos, por 1 a 0, e foi goleado pelo Real Madrid por 4 a 1 na semi. Vale lembrar que o técnico Vítor Pereira comandou o Al-Ahly por cerca de uma temporada (2013/14).

A campanha do Flamengo na Copa Libertadores 2022

Representando a América do Sul, o Flamengo garantiu a vaga à semifinal do Mundial ao ser campeão da Copa Libertadores 2022. Na ocasião, o Rubro-Negro bateu o Athletico-PR na final por 1 a 0, com gol de Gabigol, em Guayaquil.

Em 13 jogos disputados, o Flamengo conquistou 12 vitórias e apenas um empate, além de 33 gols marcados e oito sofridos. Na fase de grupos, avançou em primeiro lugar do Grupo E, e eliminou o Tolima (8 a 1 no agregado), o Corinthians (3 a 0 no agregado), e o Vélez Sarsfield (6 a 1 no agregado), nas oitavas, quartas e semi, respectivamente.

Os inscritos do Flamengo para o Mundial de Clubes

Apesar de ter viajado para o Marrocos com 31 jogadores, o Flamengo divulgou no último domingo (7) os 23 jogadores inscritos para o Mundial de Clubes. A grande surpresa foi a presença de Rodrigo Caio, recuperado de lesão.

Goleiros: Santos, Matheus Cunha e Hugo Sousa

Santos, Matheus Cunha e Hugo Sousa Laterais direitos: Varela e Matheuzinho

Varela e Matheuzinho Zagueiros: Rodrigo Caio, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Pablo e David Luiz

Rodrigo Caio, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Pablo e David Luiz Laterais esquerdos: Ayrton Lucas e Filipe Luís

Ayrton Lucas e Filipe Luís Volantes: Erick Pulgar, Vidal, Gerson e Thiago Maia

Erick Pulgar, Vidal, Gerson e Thiago Maia Meias: Everton Ribeiro e Arrascaeta

Everton Ribeiro e Arrascaeta Atacantes: Gabi, Pedro, Everton Cebolinha, Marinho, Matheus França

Escalações

Provável escalação do Flamengo: Santos, Matheuzinho, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Pulgar (Vidal), Everton Ribeiro, Arrascaeta; Gabigol e Pedro. Técnico: Vítor Pereira.

Provável escalação do Al-Ahly: El Shenawy; Hany, Metwaly, Abdelmonem e Maaloul; Aliou Dieng, Percy Tau, Fathi, El-Solia e Sherif; Abdelkader. Técnico: Marcel Koller.

Desfalques

Flamengo

Getty Images

Gerson, expulso na semifinal, é desfalque, assim como Léo Pereira com lesão na coxa direita, e Filipe Luís, que trata fascite plantar no pé direito.

Al-Ahly

Não há desfalques confirmados.

Quando é?