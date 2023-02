Carlo Ancelotti na seleção brasileira: o que se sabe sobre o tema

Técnico do Real Madrid é o predileto da CBF para assumir o cargo deixado por Tite após a Copa do Mundo 2022, no Qatar

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) trata o italiano Carlo Ancelotti como o principal nome para assumir o cargo de técnico da seleção brasileira. O jornalista Jaeci Carvalho e a ESPN publicaram que o treinador já deu sinal positivo para a entidade. A GOAL apurou que ainda não houve uma resposta do comandante do Real Madrid à cúpula da instituição que administra o futebol no país.

Carlo Ancelotti não avançará nas tratativas para assumir o Brasil antes de uma conversa com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez. O treinador quer fazer tudo às claras para evitar rusgas na relação com os dois lados. Ele tem contrato no Santiago Bernabéu até junho de 2024.

A própria CBF pretende agir de forma transparente com o Real Madrid. A entidade não quer criar problemas com o clube e se manifestou oficialmente nas redes sociais para desmentir a informação sobre o acordo com o treinador italiano, conforme antecipado pela GOAL. O presidente Ednaldo Rodrigues tenta manter a boa relação com os espanhóis em meio ao desejo de contar com o treinador.

Às vésperas da final do Mundial de Clubes, diante do Al Hilal, da Arábia Saudita, Carlo Ancelotti foi questionado sobre a possível ida para a seleção brasileira ao término da temporada europeia: "Não fiquei sabendo. A situação é simples: tenho contrato até 2024".

A CBF está à procura de um treinador desde a saída de Tite, anunciada ainda no ano passado. A ideia, a princípio, era fechar com um treinador antes dos primeiros compromissos de 2023. No entanto, é possível que a entidade aguarde o fim da temporada europeia para buscar um treinador com mais pompa.