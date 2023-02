Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22) pelo jogo de ida das oitavas de final; veja como acompanhar na TV e na internet

RB Leipzig e Manchester City entram em campo na tarde desta quarta-feira (22), a partir das 17h (de Brasília), na RB Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e pelo HBO Max, no streaming.

Quer ver jogos da Champions League ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL PLAY

Em casa, o RB Leipzig conta com a força de sua torcida para sair na frente do poderoso rival. O time alemão encerrou a primeira fase na vice-liderança do grupo F, com 12 pontos (quatro vitórias e duas derrotas). A equipe voltará a contar com Nkunku e Laimer, recuperados de lesão, porém, Gulacsi, Olmo e Diallo seguem no departamento médico.

Do outro lado, o Manchester City foi o líder do grupo G, com 14 pontos. A equipe inglesa ganhou quatro jogos e empatou dois. A única ausência nos Citizens continua sendo John Stones. Desta forma, o técnico Pep Guardiola mandará a campo sua equipe com força total e com o artilheiro Haaland confirmado.

Escalações

Escalação do RB Leipzig: Blaswich; Klostermann, Orban, Gvardiol, Raum; Schlager, Laimer; Szoboszlai, Forsberg, Werner; Silva.

Escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Ake; Rodri, Bernardo; Mahrez, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland.

Desfalques

RB Leipzig

Peter Gulacsi, Dani Olmo e Abdou Diallo estão no departamento médico.

Manchester City

John Stones continua no departamento médico.

Quando é?