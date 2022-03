RB Bragantino x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Paulista 2022

RB Bragantino e Palmeiras se enfrentam neste domingo (20), às 16h (de Brasília), no Nabizão, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view, e do Paulistão Play, na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Bragantino x Palmeiras DATA Domingo, 20 de março de 2022 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista, SP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, e o Paulistão Play, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo deste domingo, no Nabizão.

Cesar Greco/SE Palmeiras

MAIS INFORMAÇÕES

Já classificado às quartas de final com a melhor campanha do Paulistão, o Palmeiras entra em campo na última rodada da primeira fase vindo de três vitórias consecutivas diante do São Paulo, Santos e Corinthians.

Com 29 pontos, o Verdão é o líder do Grupo C e terá a vantagem de mando de campo ao longo de todo o mata-mata, caso chegue até a final.

Já o RB Bragantino, que vem de derrota para o Ituano, soma 22 pontos no Grupo D, e também já está classificado para a próxima fase.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Palmeiras

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 0 Santos Paulistão 13 de março de 2022 Palmeiras 2 x 1 Corinthians Paulistão 17 de março de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x A definir Paulistão 23 de março de 2022 A definir Palmeiras x Ceará Brasileirão 10 de abril de 2022 A definir

RB Bragantino

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 2 x 0 Botafogo-SP Paulistão 6 de março de 2022 Ituano 2 x 0 RB Bragantino Paulistão 13 de março de 2022

Próximas partidas