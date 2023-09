RB Bragantino x Palmeiras: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (1), no Nabizão; veja como acompanhar na TV e na internet

RB Bragantino e Palmeiras se enfrentam na noite deste domingo (1), a partir das 18h30 (de Brasília), no Nabizão, em Bragança Paulista, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Depois do empate sem gols com o Boca Juniors pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, o Palmeiras volta as atenções para a disputa do Brasileirão. Com 44 pontos conquistados, o Verdão pode ter em campo força máxima apesar do jogo decisivo com o Boca marcado para a próxima quinta-feira (5) no Allianz Parque.

"Estamos na briga lá em cima no Brasileiro, o Palmeiras vem sempre dando o melhor. É um jogo difícil fora de casa, mas estamos nos preparando bem para todos os jogos", afirmou Murilo.

Do outro lado, o RB Bragantino, com 42 pontos conquistados, pode assumir a vice-liderança do Brasileirão em caso de vitória. Até aqui, o time de Bragança Paulista registra 11 vitórias, nove empates e quatro derrotas. Um aproveitamento de 55%.

"É um confronto que vale seis pontos, englobando muita coisa. A gente vai levar com muita seriedade. Conversamos e sabemos da importância do jogo. Particularmente, acho que é o jogo mais importante do ano. É continuar focado. A semana foi muito boa, muito competitiva e, se Deus quiser a gente vai fazer uma boa partida", afirmou Lucas Evangelista.

Em 53 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 30 vitórias, contra 11 do RB Bragantino, além de 12 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Lucas Rafael (Léo Ortiz), Hurtado e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom, Helinho, Lucas Evangelista e Vitinho; Alerrandro (Eduardo Sasha). Técnico: Pedro Caixinha.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Mayke, Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques

RB Bragantino

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Atuesta, em transição física, e Dudu, machucado, estão fora.

Quando é?