Raí sai em defesa de Neymar: 'ainda pode fazer muito pelo PSG'

Ex-camisa 10 da equipe parisiense é considerado o maior jogador da história do clube; Ney pode estar de saída do time da capital

Neymar foi um dos importantes jogadores nas últimas temporadas para o PSG, tendo o atleta como peça fundamental na conquista de 11 títulos nos cinco anos em que jogou pela equipe francesa. No entanto, em 2022, o jogador acabou muito criticado pela torcida do clube, e tem seu nome ligado a uma possível saída.

Para o clube, possivelmente seria algo bom, pela diminuição de gastos e renovação do elenco, ideal no qual Raí, ídolo do PSG, não acredita: "Ele ainda pode fazer muitas coisas pelo clube".

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

“Neymar já passou por muita coisa na carreira, mas tem apenas 30 anos. Ele tem talento e um caso de amor com Paris", ainda reforça o ex-camisa 10 do PSG, ao RMC. Vaiado ao lado de Léo Messi pela torcida do clube da capital, o jogador já passou de vilão à herói em outra oportunidade, como lembra Raí: "Foi o caso do Brasil, onde ele foi amado um dia e odiado no dia seguinte, antes de vencer as Olimpíadas (2016)”.

Raí foi nomeado como a maior lenda do PSG, tendo marcado 79 gols em 222 jogos disputados com a equipe francesa, tendo participado da retomada do clube à elite com a conquista do segundo Campeonato Francês da história do time, na temporada 1993/94.

O brasileiro Neymar, também um dos grandes na "vida" do PSG, pode se considerar um homem de sorte ao receber elogios do ídolo parisiense, e segue em busca de um ainda melhor futuro dentro ou fora da equipe da capital.