Neymar avisa ao PSG que quer ficar e sonha com Champions League

Atacante não pretende se transferir e deixar o Parc des Princes no mercado da bola. Ele fez um aviso à diretoria do clube

Neymar não pretende deixar o Paris Saint-Germain no mercado da bola. O atacante de 30 anos avisou à diretoria que pretende seguir e cumprir o seu contrato, conforme apurado pela GOAL.

Diante das recentes especulações sobre uma possível saída na janela de transferências europeia, que se inicia em julho, o craque se posicionou internamente e avisou à cúpula que deseja cumprir o atual contrato, que se encerra em 30 de junho de 2025. Ainda há a possibilidade de renovação do acordo por mais duas temporadas, até 2027.

Houve uma conversa do atleta com o seu estafe e a diretoria do PSG, presidida por Nasser Al-Khelaïfi. No papo, ele avisou que está feliz no clube e que gostaria de ficar por mais tempo. A força do elenco e a permanência de Mbappé, que recusou o Real Madrid para renovar o contrato, são fatores que também pesam a favor de sua manutenção.

A situação de Neymar foi abordada em entrevista exclusiva de Wagner Ribeiro à GOAL. O empresário falou sobre o que acontece com o jogador e o seu desejo de ficar no Paris Saint-Germain.

O desejo de ficar no Paris Saint-Germain passa pela principal obsessão do clube: a Liga dos Campeões da UEFA. O sonho do brasileiro é ganhar o torneio pelos time francês — o craque venceu em 2015 pelo Barça, enquanto o PSG jamais se sagrou campeão da competição.

O Paris Saint-Germain bateu na trave em duas das três últimas edições de Liga dos Campeões da UEFA. A equipe foi vice-campeã em 2020, diante do Bayern de Munique, e ficou na quarta colocação em 2021, quando foi derrotado pelo Manchester City na semifinal.