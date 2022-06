Mbappé: "O PSG vem em primeiro lugar, não eu"

Atacante também se mostrou otimista e segue com objetivo de conquistar a Champions

Depois de uma renovação de contrato super badalada, muitos rumores sobre a influência de Mbappé nas decisões do PSG surgiram. O atacante, no entanto, fez questão de afastar as especulações.

Mbappé também expressou otimismo com o futuro do PSG e segue em busca do sonho de conquistar a Champions League.

O que Mbappé disse sobre o PSG?

"O PSG é importante para mim", disse ele à BFMTV. "Talvez eu não tenho tido tempo suficiente para ser romântico o suficiente com os fãs. Eu queria me apresentar primeiro, mas este clube significa muito para mim, todo mundo sabe".

"Estou apenas entrando nesse projeto, eu não estava na base do projeto. Com as mudanças que vão acontecer, grandes coisas vão acontecer. O PSG vem em primeiro lugar, não eu. Não é meu projeto. Haverá um PSG antes de mim e depois de mim, só quero trazer a minha pedra para o prédio".

Como foi recebida a extensão de contrato de Mbappé?

Embora tenha havido muitas comemorações na França, figuras poderosas na Espanha ficaram furiosas com a decisão do atacante do PSG.

O presidente da La Liga, Javier Tebas, irritado por Mbappé não ter se juntado ao Real Madrid, chamou o acordo de "um insulto ao futebol" e ameaçou entrar com uma ação legal.

Isso deu início a uma guerra de palavras entre PSG e Espanha, com o presidente do Real Madrid, Florentino Perez, também envolvido.