PSG e Pochettino negociam rescisão de contrato; clube vai atrás de novo treinador

Argentino cobra valores acordados logo em sua chegada, há mais de um ano atrás; técnico do Nice é opção mais procurada pela equipe francesa

Por Jorge C. Picón e Marc Mechenoua - Paris Saint-Germain e Mauricio Pochettino estão prestes a se separarem. A diretoria tomou a decisão de mudar de treinador há várias semanas. Entretanto, para anunciar o novo treinador da equipe parisiense, eles devem primeiro demitir o argentino, que ainda tem um ano de contrato. Como a GOAL soube, ambas as partes estão atualmente negociando um acordo para sua partida. O problema: o PSG está tentando reduzir os cerca de 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 83 milhões) devidos sob seu contrato, enquanto Pochettino é inflexível, e quer o valor total acordado.

Esse número também inclui a compensação financeira de seu pessoal. Cerca de três (cerca de R$ 16,60 milhões) desses 15 milhões de euros são para os membros da equipe técnica que chegaram com ele na França. Entre eles, seu assistente Jesús Pérez, o treinador de goleiros Toni Jiménez, o assistente Miguel D'Agostino e seu filho Sebastián, que trabalha como preparador físico. Maurício quer que todos recebam o que lhes é devido.

A relação entre treinador e clube é boa e a comunicação é fluida. Entretanto, o técnico entende que o PSG deve se ater ao que assinaram há um ano e meio, quando o contrataram em janeiro para assumir o comando da equipe após a partida de Tuchel. As negociações ainda estão em andamento, mas não demorarão muito para serem concluídas, pois a ideia da diretoria é poder anunciar o novo treinador o mais rápido possível. Sem ir além, a pré-temporada está programada para 4 de julho, dentro de apenas dez dias.

Galtier aguarda a chamada

O escolhido é Christophe Galtier, com o qual já existe um acordo. Os parisienses pagarão ao Nice, seu atual clube, pouco menos de 10 milhões (cerca de R$ 55 milhões) para liberar seu novo treinador. Ele é o treinador que Luis Campos mais gostou, desde que começou a trabalhar no clube, há mais de um mês. Embora outras opções tenham sido consideradas e o presidente Nasser Al-Khelaïfi, do PSG, tenha tentado trazer Zidane, o novo assessor esportivo sempre teve Galtier como uma opção prioritária.

Entretanto, a demissão de Pochettino deve ser resolvida antes que ele possa começar a trabalhar como técnico do PSG. O treinador argentino está pronto para se despedir de Paris após um ano e meio, período durante o qual ele levantou três títulos. O fim de uma curta, porém intensa, passagem.