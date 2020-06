Xavi tem que voltar ao Barcelona enquanto Messi, o deus do futebol, está lá, diz Eto'o

Atacante camaronês torce para ver Xavi ao lado de Messi mais uma vez e diz que não será fácil para Lautaro Martínez substituir Luis Suárez

Desde que pendurou as chuteiras e virou treinador, Xavi é esperado para retornar ao . O espanhol também nunca escondeu seu desejo de voltar, apesar de já ter dito que precisa de mais experiência para assumir o time. Mas para Eto’o, o ídolo culé deve retornar enquanto Messi, “o deus do futebol”, ainda está lá.

Xavi é um dos grandes nomes da história do clube e certamente seria recebido de braços abertos por todos os jogadores e torcedores. Contudo, a grande expectativa para que ele se torne uma espécie de “novo Guardiola” faz com que o lendário camisa 6 tome um pouco de cuidado antes de dar esse importante passo na nova carreira como treinador.

Mesmo assim, o atacante camaronês, que foi campeão da Liga dos Campeões em 2009, ao lado de Xavi, Messi, Iniesta e cia. pediu para que o ex-companheiro não demore muito para retornar à Catalunha.

"Eu disse a Xavi que, aconteça o que acontecer, ele tem que voltar para o Barça. E eu disse que ele precisava fazer isso enquanto o deus do futebol [Messi] ainda estava lá", contou a lenda camaronesa à Radio Catalunya. "Será mais fácil para ele do que para outro”.

Mas enquanto Xavi não chega, o Barcelona espera contratar Lautaro Martínez, o nome ideal para substituir Luis Suárez na visão da diretoria culé. Mas para Eto’o, que conhece a posição como poucos, não será fácil substituir o uruguaio no comando do ataque.

"Lautaro Martinez está indo muito bem, mas as pessoas tendem a esquecer a história recente. Luis Suárez escreveu a história no Barça e no futebol, temos que admitir. Isso não significa que novos jogadores devem ser excluídos , mas você não pode esquecer os grandões", destacou.

“Luis ainda é Luis, ele é um dos melhores jogadores do mundo na posição. Obviamente, o Barça precisa ficar mais forte, mas não há a necessidade de tirar as conquistas de um general. Luis é general, é capitão e não pode ser demitido", completou.

Após um longo período parado, o Barcelona voltará a entrar em campo neste sábado (13), contra o Mallorca. Com o retorno do futebol, Suárez poderá provar que está realmente recuperado de lesão e que ainda poderá atuar em alto nível por um bom tempo.