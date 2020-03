Eurocopa 2020 adiada: qual a nova data do torneio de seleções europeias?

A decisão de adiar o torneio já era esperada por conta do coronavírus; encontro foi feito virtualmente justamente por conta da doença

Por unanimidade de seus 55 membros, ficou decidido nesta terça-feira, 17 de março, o adiamento da 2020. O torneio seria realizado em 10 países diferentes mas foi adiado por conta do avanço do coronavírus no continente europeu.

Em um comunicado oficial assinado por Aleksander Čeferin, presidente da Uefa, foi confirmdo que não só a foi adiado mas que todos os amistosos e competições de seleções europeias, masculinas e femininas, foram suspensas temporariamente.

Čeferin ainda falou que em tempos como este a "comunidade do futebol precisa mostrar responsabilidade, união, solidariedade e altruísmo". Ainda no comunicado, ele agradeceu a Conmebol por adiar a de 2020 e também afirmou que o presidente da Fifa, Gianni Infantino, garantiu que não medirá esforços para fazer "o novo calendário funcionar".

Mais times

Confira mais informações sobre a Eurocopa 2020:

Quando será disputada a Eurocopa?

Ainda não há uma data específica para a realização da Eurocopa. A expectativa é que o torneio seja jogado entre junho e julho de 2021.

As datas previstas para este ano eram: 12 de junho de 2020 até 12 de julho de 2020.

Com as novas datas no meio de 2021, a realização do novo fica inviabilizada. O torneio com 24 times seria realizado na neste mesmo período da Euro em 2021. A Fifa ainda não se pronunciou.

Por que a Eurocopa foi adiada?

O torneio foi adiado por conta do avanço do coronavírus no continente europeu. Na segunda-feira, 16 de março, a União Europeia anunciou que o continente estava fechado para viagens não essenciais. Ou seja, o continente não receberá estrangeiros pelos próximos 30 dias.

Alguns países, como a e a , fecharam as fronteiras para viagens não essenciais mesmo dentro do continente.

Mais de 150 mil pessoas estão infectadas em toda a Europa, com quase 6 mil registros de falecimento em decorrência do coronavírus.

A , que teria uma sede da Eurocopa em Bilbao, está em estado de emergência por conta do coronavírus.

Como a Eurocopa seria disputada em 10 países diferentes, seriam necessarias muitas viagens no torneio. Pensando na segurança dos torcedores, jogadores e de todos os envolvidos direta ou indiretamente pelo torneio, a competição foi adiada

Quais são as sedes da Eurocopa?

A Uefa havia decidido realizar um torneio por diversos países em todo o continente. Seria a primeira Eurocopa neste formato. As sedes são:

Amsterdã ( )

Baku (Azerbaijão)

Bilbao (Espanha)

Bucareste (Romênia)

Budapeste (Hungria)

Copenhague ( )

Dublin ( )

Glasgow ( )

Londres ( )

Munique (Alemanha)

(Itália)

São Petersburgo ( )

A abertura do campeonato aconteceria em Roma e a grande final seria disputada em Londres.

Quais seleção jogarão a Eurocopa?

Mais artigos abaixo

Ao todo, o torneio contará com 24 seleções de todo o continente. Confira a tabela clicando aqui. Alguns grupos ainda estão incompletos. 16 seleções ainda disputam uma repescagem: Bulgária x Hungria; x Romênia; x ; Eslováquia x Irlanda; Noruega x ; Escócia x Israel; Geórgia x Belarus; Macedônia x Kosovo.

Os jogos seriam disputados na data Fifa de março, entre os dias 26 e 31 deste mês mas também foram adiados. Segundo o comunicado oficial da Uefa, as partidas serão disputadas na data Fifa de junho, isso caso o cenário de pandemia já esteja mais controlado.