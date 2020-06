Riqui Puig: quem é a promessa que pode revitalizar o meio-campo do Barcelona?

O jovem é apontado há anos como uma futura estrela, mas só agora está recebendo oportunidades no time principal do Barça

Se você quer entender mais sobre o "DNA do ", preste atenção em Riqui Puig. Ele nasceu em Terrassa, como Xavi Hernandez, se transferiu para o Barcelona depois de jogar no Jabac, como Sergio Busquets e ele desliza sobre o campo, como Andres Iniesta.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Ainda em agosto de 2018, Puig já recebia elogios de treinadores rivais. Após uma partida contra o Barcelona na California, o então treinador do Gennaro Gattuso se mostrou impressionado com o talento do meia: "Riqui é espetacular. É o futebol bonito. É como poesia".

Mais times

Naquela partida, o meia de apenas 1,69m e com camisa dentro do calção também chamou atenção da lenda Daniele Massaro, embaixador do Milan. "Ele joga com personalidade, sempre com a cabeça erguida. Podemos estar olhando para o novo Iniesta".

Então, porque só agora Puig está aparecendo com regularidade no Barcelona?

Uma das principais razões era a falta de confiança do ex-treinador Ernesto Valverde nos jogadores vindos de La Masia, entre eles Puig. Embora tenha sido o próprio Valverde quem incluiu o meia no elenco da pré-temporada de 2018 e também quem deu ao jogador seus primeiros minutos como profissional, na partida contra o Cultural Leonesa em dezembro daquele ano.

Em defesa de Valverde, ele não descartava por completo os jovens das categorias de base. Um exemplo disso é Ansu Fati, que se tornou o jogador mais jovem da história da Liga dos Campeões a marcar um gol. Porém, Puig não entrou em campo em nenhuma oportunidade na primeira metade da temporada.

Consequentemente, uma das principais joias do clube disse que poderia deixar Camp Nou. A frustação se dava não só pelo fato dele não atuar no time principal, mas Puig nem treinava mais com o elenco.

As coisas começaram a mudar para o jovem de apenas 20 anos quando o Barcelona trocou Valverde por Quique Setién, em janeiro deste ano. O treinador utilizou muitos jovens jogadores em suas passagens por e Las Palmas. E logo no primeiro jogo do treinador, contra o Granada, Puig foi relacionado. E ele entrou no decorrer do jogo.

Pós-pandemia, Puig atuou em três dos quatro jogos do Barcelona. E embora ele não tenha feito uma exibição tecnicamente brilhante nessas partidas, sua autoconfiança é o que realmente chama atenção.

Voltando ao jogo contra o Milan, é necessário registrar o que Xavi disse sobre Puig. "A verdade é que ele é um garoto que respira talento", disse o ídolo do Barça ao Mundo Deportivo . "Ele tem autoconfiança, personalidade, não se esconde e pede a bola".

Mais artigos abaixo

Embora tenha sido Rakitic quem fez o gol que deu a vitória ao Barça contra o Athletic Bilbao , foi Puig quem mudou as características do jogo ao entrar no lugar do Arthur. E agora, há quem peça para que ele esteja entre os titulares na partida contra o .

Ele tem o DNA, o talento, a autoconfiança e agora, ao que parece, ele finalmente teve a chance de revitalizar o meio-campo do Barcelona.