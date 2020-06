Barcelona quer Ansu Fati para sair da terceira divisão: entenda

Junto a Riqui Puig, ele deve reforçar o segundo time em busca da promoção

Para tentar tirar sua segunda equipe da terceira divisão espanhola, o deve "rebaixar" Ansu Fati e Riqui Puig, dois de seus jovens talentos do time principal, para o Barça B.

Enquanto a meta do Barcelona é vencer a e a Liga dos Campeões, a do Barcelona B é mais modesta, se promover à segunda divisão espanhol e, de uma vez por todas, deixar a derradeira Segunda B.

E, para cumprir esta meta, a diretoria do clube informou a Ansu Fati e Riqui Puig, dois jovens atletas que tem mostrado muito potencial, que eles vão ser transferidos para o segundo time. Os dois "reforços de luxo" devem integrar a equipe comandada por García Pimienta já em julho, quando ocorrem as fases de promoção, em Marbella.

Tanto a promoção quanto os dois jogadores na equipe B são vistos com bons olhos pelo clube. A promoção traria benefícios econômicos e desportivos, por um lado a renda dos jogos aumentaria, tanto com público como com transmissão de televisão.

Já do lado desportivo, é um campeonato com times mais tradicionais e permitiria que o Barça trouxesse de volta alguns jogadores que foram emprestados para ganhar experiência, já que a qualidade da segunda divisão é bem melhor, além de não precisar emprestar outros nomes, como Fati e Puig, pelo mesmo motivo. Além disso, a promoção poderia fazer com que o clube retomasse o Barça C, extinto em 2007.

Quando o futebol foi interrompido por conta da pandemia de coronavírus Covid-19, o Barcelona B era o segundo colocado em seu grupo da Segunda B - como é chamada a terceira divisão espanhola -, um ponto atrás do líder e empatado com o terceiro colocado. Ainda restam três jogos para que o Barça consiga subir e, salvo alguma mudança, a fase de promoções, em formato de mata-mata, será disputada por 16 equipes e em oito dias, entre 18 e 26 de julho.