Ilaix Moriba: o 'novo Pogba' do Barcelona perto da estreia como profissional

O jogador de 17 anos é visto como o melhor jogador de La Masia e o clube vê o meio campista pronto para começar sua trajetória como profissional

Jovens deixando o se tornou uma história comum nos últimos anos, com jogadores que aprenderam muitas coisas sobre futebol em La Masia e depois foram embora pouco antes de se tornarem profissionais no time principal.

A maior destas debandadas aconteceu em julho passado com o holandês Xavi Simons - sim, seu nome é em homanagem ao lendário meio campista do Barça - trocou a Catalunha pelo .

Embora tenha feito grande alarde com saída de Simons, a preocupação do clube não foi tão grande quanto muitas pessoas pelo mundo acreditaram. "Nós temos Ilaix Moriba", foi a mensagem passada por La Masia, e nove meses depois é possível ver o por quê o meio campista recebeu tanta estima.

Mais times

Moriba fez 17 anos somente em janeiro mas já estreou no Barcelona B depois de pular diversas categorias da base blaugrana. Ele está impressionando nos seus primeiros meses de futebol profissional, com seu físico, sua habilidade com a bola e ótima visão de jogo que lhe rende comparações com Paul Pogba.

Nascido em Guinea, Moriba e sua família se mudaram para a ainda quando ele era muito novo e seu talento foi logo descoberto pelo . Já imponente fisicamente aos seis anos de idade, não demorou muito para o Barça notá-lo, principalmente com as performances do menino contra o clube.

"Sempre que ele jogou pelo Espanyol o Barça sofreu muito porque ele era muito bom", disse Oscar Hernandez, que trabalhou por 10 anos em La Masia antes de deixar o clube em 2017, em uma entrevista no fim de 2019. "Ele era fisicamente mais desenvolvido que os outros jogadores - ele estava em outra dimensão - e seu talento era óbvio".

"Ele era o tipo de jogador que é muito destrutivo. Ele causa muitos problemas para o adversário. Era óbvio que o Barça tinha que contratá-lo".

E o clube o contratou em 2010, com Moriba gradativamente subindo de categorias ao longo da década, embora tenha jogado em categorias acima de sua idade em quase todo esse período".

Sentia-se por muito tempo que Moriba seria um jogador perfeito para o time principal do Barça, embora seu sonho quase tenha chego ao fim após negociações envolvendo o contrato dos adolescentes do clube. , , e foram alguns dos citados que mostraram interesse no meio campista, e com ele livre para deixar o clube ao final da temporada 2018-19, havia um grande temor em La Masia que ele escapasse das mãos do Barça.

Enfim chegou-se a um acordo com Moriba e seu agente, Jonathan Barnett, que o mantém no Camp Nou até o verão europeu de 2022 e lhe rende um salário anual de 2 milhões de euros (R$ 11 milhões) por ano, com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros (R$ 568 milhões).

"Foi uma situação longa, durou muito tempo, mas minha primeira opção sempre foi ficar", disse Moriba após o fim das negociações. "Eu esperei até o último minuto porque eu queria uma oferta do Barcelona, e eles fizeram, por isso eu quis esperar. Eu não me importava com os outros clubes. Eu poderia ter saído antes mas eu preferi ficar".

Com seu futuro garantido, Moriba pronto para dar seus últimos passos rumo ao time profissional, embora algumas pessoas do clube já afirmem que ele merece oportunidades no elenco principal. Moriba fazia parte do Juvenil A junto com seu grande amigo Ansu Fati, e enquanto o ponta já teve oportunidades entre os profissionais, Moriba tem que ser mais paciente.

Moriba já havia mostrado talento suficiente nas categorias de base e se tornou titular do Barça B, que joga na terceira divisão do futebol espanhol. Ele o momento, ele fez nove jogos e marcou seu primeiro gol na última partida antes da paralisação do futebol com um voleio para completar a virada por 3 a 2 contra o Llagostera, se tornando o segundo jogador mais jovem a marcar um gol pelo time.

Marcar gols é a parte do jogo que Moriba mais precisa melhorar, e embora atue mais como um "camisa 6" à frente da defesa, ele tem a capacidade de atuar de área a área, coisa que poucos jogadores de sua posição conseguem fazer. Assim, as comparações com Pogba não devem acabar tão cedo, no entanto, ele se inspira mesmo nos meio campistas mais defensivos.

Mais artigos abaixo

"Todo mundo me diz que eu pareço com o Pogba e eu até que gosto", afirmou. "Mas Busquets e Iniesta são os jogadores que me fizeram ser meio campista".

"Meu sonho é estar com Messi, Busquets e todos os outros, e ver se eu tenho a oportunidade de treinar ou jogar com eles".

Esta oportunidade está perto de chegar dentro de um ano ou dois, com Moriba visto claramente como o futuro grande jogador do Barcelona vindo de La Masia.