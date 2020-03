Koeman no Barcelona? Agora, só depois da Euro 2021 - pelo menos

Ex-Barcelona, craque holandês conta que qualquer retorno à Catalunha só será possível após a Eurocopa de 2021, mas isso ainda não está em seus planos

Ronald Koeman foi um dos grandes zagueiros do futebol mundial. Com grande habilidade com a bola nos pés e com rara precisão em cobranças de falta, o jogador defendeu o por seis temporadas e balançou as redes em 87 oportunidades com a camisa azul grená. Esses números representam uma média de quase 15 gols por temporada, média melhor do que a de muito atacante.

Hoje técnico da seleção principal da , Koeman foi cotado para assumir o lugar de Ernesto Valverde como treinador do Barcelona, mas acabou recusando o convite por conta de seus compromissos com a seleção holandesa e, então, Quique Setién acabou ficando com o cargo. Agora, diante da crise no clube, o nome do holandês volta a ser especulado na Catalunha.

Koeman já havia revelado que, em seu contrato com a seleção holandesa, existe uma cláusula que libera sua saída ao Camp Nou após a . Assim, os torcedores culés tinham esperança de isso pudesse acontecer em breve, visto que a competição seria disputada na metade deste ano. Porém, a UEFA decidiu adiar o campeonato europeu de seleções para 2021 devido a pandemia do coronavírus covid-19.

“A cláusula em meu contrato libera minha ida ao Barcelona somente após a Eurocopa. Nenhuma data foi mencionada. Então, agora é só depois do campeonato em 2021. Mas não pensei nisso nem por um segundo”, disse o treinador ao Marca.

Se fosse disputado esse ano, a Holanda não contaria com Memphis Depay para o torneio, devido a uma lesão no joelho. Mas Koeman garantiu que sua equipe estaria preparada para disputar a Eurocopa ainda este ano, caso fosse necessário.

“Demos sorte com essa parada, mas é uma pena que o torneio não seja disputado este ano. Nós nos classificamos em um bom nível, estávamos em boa forma e gostaríamos de continuar nessa linha”, contou o holandês.

Apesar de ter recusado o cargo de treinador do Barcelona no passado, Koeman disse estar contente em ver seu conterrâneo Frankie de Jong jogando pelo clube.

“De Jong está jogando muito no Barça e isso é muito bom. Porém, ele está jogando em uma posição diferente da que está acostumado. Mas essa é uma decisão do treinador”, revelou. “Ele é muito jovem e você aprende muito jogando as partidas. Mas acho que comigo ele joga diferente na seleção nacional”, completou.