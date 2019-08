Quem são os narradores e comentaristas do DAZN?

Eduardo Monsanto, Andrei Kampff e Rafael Oliveira integram a equipe do serviço de streaming que não para de crescer no Brasil

Com um catálogo cheio de opções para o torcedor, o DAZN chega ao trazendo não só a transmissão exclusiva da , como também da Italiana, francesa, Brasileirão , Premier League, entre outros eventos esportivos de boxe, tênis e MMA.

Sem parar por aí, é claro, o serviço de streaming que não para de anunciar novos acordos conta com uma equipe montada com muito carinho e com grandes nomes de narradores e comentaristas brasileiros, incluindo Eduardo Monsanto, Andrei Kampff, Bruno Laurence e o mais novo integrante, Rafael Oliveira.

Confira o recado dos narradores!

Andrei Kampf

"O futuro no consumo e na entrega do conteúdo é agora. Estar no DAZN é ajudar a contar essa nova história da comunicação. E isso traz um orgulho e uma responsabilidade gigantes."

Bruno Laurence

"DAZN é modernidade, é não precisar do sofá, é saber que onde estiver um clique vai me manter conectado ao melhor do esporte no Brasil e no mundo. Isso é fascinante. Interação, mobilidade e conteúdo aliados numa plataforma que chega firme e forte. A relação espaço e tempo mudou, o futuro é agora e o DAZN é nossa casa que vai onde estivermos. Um toque na tela e pronto, você vai mergulhar no mundo DAZN"

Dudu Monsanto

"Fazer parte dessa revolução na maneira de fazer e consumir transmissões esportivas está sendo uma experiência inesquecível. O DAZN traz o espectador pra dentro do jogo, e essa troca com quem nos assiste é muito rica. A plataforma ainda tem muitas possibilidades a serem exploradas, o que só deve aumentar a qualidade e o entretenimento para quem assinar o DAZN"



NARRADORES E COMENTARISTAS DO DAZN

Andrei Kampff

Eduardo Monsanto (Da Rocha)

Leandro Mamute (De Paula Souza)

Luiz Ademar (Campos Jr)

(Luiz) Gustavo Ribeirão (Moura Soares)

Lucho (Luciano Da Silva) Silveira

Bruno (Goncalvez Laurence) Laurence

Giovani Martinello

Gustavo Fogaça

Felix Araujo Pedro Canísio

Preto (Carlos Eduardo) Casagrande

Francisco Carvalho da Silva Neto (Chiquinho)

Clemer Melo da Silva

Alex Ferreira

Matheus Raymundo

Fernando Campos

Marcelo Gomes

Marcelo do O

Luiz Alano

Rafael Oliveira

QUANTO CUSTA O DAZN?

O DAZN tem o preço de R$ 37,90, mas no primeiro mês é possível usar toda a plataforma num teste gratuito. A assinatura pode ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito, débito e aplicativos de compra direta.

Ele estará disponível para acesso no Facebook e YouTube, na própria página de ambos os sites e, apesar de disponibilizar alguns jogos de maneira gratuita para não assinantes, grande parte do conteúdo exclusivo será direcionado para quem possuir uma assinatura ativa.