Rafael Oliveira, ex-ESPN, fecha com DAZN para ser comentarista

Ex-ESPN e Esporte Interativo, Rafael fará sua estreia na Série C do Brasileirão

Rafael Oliveira é o novo comentarista do DAZN. Rafael já anunciou em seu Twitter a novidade. A estreia dele será no mata-mata do Campeonato Brasileiro da . Ele também fará participações em transmissões dos outros campeonatos que fazem parte do cardápio do DAZN, como a Premier League, a italiana, a francesa e a .

O jornalista de 31 anos foi demitido da ESPN na última semana. A notícia causou revolta no Twitter na oportunidade, com fãs do profissional insatisfeitos com a decisão da emissora americana. Antes da ESPN, Rafael trabalhou também no Esporte Interativo.

O DAZN é o maior streaming de esportes no mundo e lançou oficialmente sua plataforma no em maio de 2019. Além dos campeonatos já citados, outras ligas de futebol presentes no streaming são a , do , e a , dos EUA, além de campeonatos de outras modalidades, como tênis, MMA e automobilismo.