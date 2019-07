O que o DAZN vai transmitir?

DAZN anunciou sua chegada ao Brasil com os direitos exclusivos de Copa Sul-Americana, Serie A e Ligue 1 e promete movimentar o mercado esportivo aqui

O DAZN, serviço de streaming de esportes, chegou ao em dezembro de 2018 e foi lançado oficialmente em maio deste ano. A plataforma transmite de forma exclusiva os duelos de , francesa, italiana, Brasileirão , e , além de boxe, tênis feminino e Fórmula Indy.

Depois de disponibilizar diversos jogos no YouTube e no Facebook e aqui na Goal, o DAZN seguirá mostrando algumas partidas em seus canais, mas a grande parte dos eventos será exclusiva na plataforma do serviço.

Como alguns fanáticos por futebol ainda possuem dúvidas em relação ao DAZN, preparamos um conteúdo especial para que todos conheçam melhor esta novidade no mundo dos esportes, que você pode acessar aqui.

O que o DAZN vai transmitir?

O DAZN vai exibir a Copa Sul-Americana, com exclusividade, por quatro temporadas a partir de 2019, assim como a Serie A italiana, a Ligue 1 francesa, FA Cup, Copa da , Francesa, J-League e Brasileirão Série C.

O DAZN observa todos os direitos esportivos, especialmente aqueles que os fãs mais amam. A estratégia é oferecer qualidade e grandes eventos do esporte para os fãs, por isso novas competições devem entrar na programação da plataforma.

Qual o canal do DAZN?

DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, entre outras.

O assinante do DAZN pode acessar de praticamente qualquer dispositivo, como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.