Quem são os jogadores argentinos que furaram a quarentena?

Clássico Brasil x Argentina foi interrompido por descumprimento de quatro argentinos que entraram no país mesmo estando em solo inglês nos 15 dias

A partida entre Brasil e Argentina neste domingo (5) foi suspensa após uma ação da Anvisa e da Polícia Federal no gramado da Neo Química Arena. Os oficiais buscavam quatro jogadores da seleção albiceleste que descumpriram normas imigratórias em território brasileiro.

De acordo com a Anvisa, os quatro jogadores argentinos envolvidos na confusão descumpriram a regra para entrada de viajantes em solo brasileiro, prevista na Portaria Interministerial nº 655, de 2021. A determinação é a proibição da entrada de qualquer pessoa que tenha passado nos últimos 14 dias por Reino Unido, África do Sul, Irlanda do Norte e Índia.

Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cristian Romero e Giovani Lo Celso teriam mentido na imigração brasileira ao preencher um formulário afirmando que não estavam na Inglaterra neste período de 14 dias.

Lo Celso e Romero atuam no Tottenham, enquanto Buendía e Martínez são jogadores do Aston Villa. Os quatro estavam no último fim de semana, servindo seus clubes em solo inglês e chegaram ao Brasil em vôo vindo de Caracas, na Venezuela, onde atuaram pela seleção argentina nas Eliminatórias.

No Brasil, o quarteto de jogadores argentino deveria ficar isolado em um hotel, o que não aconteceu. Os quatro atletas treinaram com a seleção no Parque São Jorge e se deslocaram até a Neo Química Arena para a realização do jogo.

Acompanhados por agentes da Polícia Federal, os funcionários da agência de vigilância sanitária compareceram à arena corintiana para levar o quarteto ainda antes da partida. Mesmo com alguns minutos de bola rolando, o jogo foi interrompido, e a seleção argentina deixou o gramado em rumo ao vestiário.

Após cerca de 50 mintuos, o jogo foi oficialmente suspenso. A Conmebol anunciou nas mídias sociais que a Fifa é quem decidirá quais serão os próximos passos e o que acontecerá com o jogo entre Brasil x Argentina.